Het is inmiddels al even geleden dat Opel de elektrische Astra Electric presenteerde. De Opel Astra Electric werd in november 2022 al digitaal voorgesteld en nu weten we eindelijk ook wat de elektrische Astra moet kosten. Hij is er vanaf net geen €40.000.

De vanafprijs van de Opel Astra Electric bedraagt namelijk €39.999. Die prijs geldt voor de Astra Electric als vijfdeurs hatchback. Ook de Astra Sports Tourer – de stationwagon – komt met een elektrische aandrijflijn beschikbaar. De prijs van die Astra Sports Tourer Electric wordt pas later vrijgegeven. De Astra Electric (hatchback) komt niet alleen in een naamloze basisversie, maar ook als sportief aangeklede GS. De prijs van de Opel Astra Electric GS is vastgesteld op €42.999. Met beide versies kom je overigens in aanmerking voor de SEPP-aanschafsubsidie.

De Opel Astra Electric heeft een lagere instapprijs dan de Peugeot e-308, ook na diens recente prijsverlaging. De Peugeot e-308 is er immers vanaf €43.585. De Peugeot e-308 is overigens wel al als stationwagon te bestellen.

Actieradius Opel Astra Electric

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Opel Astra Electric de bekende 156 pk en 270 Nm sterke elektromotor. Het wagengewicht ligt op 1.679 kilo. Voor een C-segmenter is dat uiteraard een behoorlijk gewicht, maar voor een EV in deze klasse valt dat gewicht juist aardig mee. Het accupakket heeft een capaciteit van 54 kWh en helpt de Astra Electric aan een actieradius van tot 418 kilometer. Snelladen kan met maximaal 100 kW en de topsnelheid van de Opel Astra Electric is afgeregeld op 170 km/h. De bagageruimte bedraagt net als die van een Astra Plug-in Hybrid 352 liter. Een Astra met conventionele benzinemotor lust 422 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je voor 1.268 liter aan spullen meezeulen.

Prijzen Opel Astra Electric