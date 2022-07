Opel Ascona Cabriolet (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Opel leverde de Ascona C, de voorloper van de Vectra, zelf alleen als twee- en vierdeurs sedan en vijfdeurs liftback. Toch hebben we hier te maken met een Ascona Cabriolet. Omdat Opel deze variant zelf nooit bouwde, is het een bijzonder zeldzame auto. Je moet alleen wel houden van de foute elementen uit de jaren 80.

Inmiddels passeerde een aardig rijtje Opels de revue in deze rubriek, maar voor de Ascona is het de eerste keer. We hebben dan ook meteen een aardig bijzondere uitvoering te pakken. Opel bouwde de Ascona Cabriolet niet zelf, maar liet dat doen door twee partijen in Duitsland: Hammond & Thiede en Keinath. Welke van de twee partijen deze Ascona Cabriolet in elkaar schroefde, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat het hier om een exemplaar van Hammond & Thiede, omdat de Ascona's van Keinath er vaak net een tikkeltje extremer uitzagen. Ze waren ook veel duurder - en daarmee zeldzamer - door de verregaande personalisatiemogelijkheden die het bedrijf bood.

Wat het bij dit exemplaar moeilijk maakt, is dat hij alles behalve standaard is. De bodykit lijkt afkomstig van Irmscher en geeft de auto een aardig fout voorkomen. Het knalrode interieur maakt die sfeer helemaal compleet. Zelfs de bekleding van de bodem en de deurpanelen is uitgevoerd in die kleur, tot de zonnekleppen aan toe. De kleur rood op het exterieur overigens terug in de vorm van een rode bies die de lichtgrijze bovenkant en donkergrijze onderkant van de carrosserie van elkaar scheidt. Over de samenstelling is dus nagedacht.

Overigens is er van écht foute tuning geen sprake. Zelfs de radio in het interieur oogt nog origineel en alles lijkt in een nette staat te verkeren. De staat van de stoffen kap kunnen we op de foto's niet beoordelen, maar volgens de verkoper is deze nog in orde. Onder de kap van deze Ascona ligt een 115 pk sterke 1.8 viercilinder. Het is niet bekend hoe vlot de cabriolet met dat vermogen is, maar een standaard Ascona 1.8 accelereert met dat blok in 10,8 seconden naar 100 km/h. Het leeggewicht bedraagt volgens de RDW 1.050 kilo, terwijl een reguliere Ascona 1.025 kilo in de schaal legt. Dat verschil van 25 kilo lijkt ons wat aan de kleine kant.

De Ascona Cabriolet is nooit officieel in Nederland geleverd, maar dit exemplaar kwam vier jaar na zijn bouwjaar al naar Nederland. In wiens handen hij de eerste acht jaar van zijn bestaan doorbracht is niet bekend, wel is hij sinds 1994 in handen van dezelfde eigenaar. Diegene zorgde overduidelijk goed voor zijn auto en reed er, getuige de lage kilometerstand van 60.619 kilometer, slechts sporadisch mee. De vraagprijs van €7.950 maakt deze Ascona cabriolet geen koopje, maar voor de Opel-liefhebbers onder ons is het een unieke kans om een zeldzame klassieker van het merk in bezit te krijgen.