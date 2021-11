Op zoek naar een compacte stationwagon

Afgelopen maand heeft Skoda naar buiten gebracht dat het doek valt voor de geliefde Fabia Combi, met als gevolg dat het aanbod aan nieuwe stationwagons in het B-segment de facto is gereduceerd tot nul. We gaan eens kijken wat er in die populaire nichemarkt nog te halen valt voor maximaal €10.000.

Ruimtewonder

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI

€9.850

2016

97.092 km

Schijn bedriegt

We kunnen in dit segment uiteraard niet om de Fabia Combi heen, dus we trappen af met de laatste generatie die de Tsjechen in de markt hebben gezet. Dit exemplaar valt nog net binnen ons budget en dat stemt ons vrolijk, want een Fabia met deze uitbundig groene lakkleur tref je niet vaak. Het is al zwart en zilver wat de klok slaat op de occasionmarkt en dan is deze ­opvallende kikker toch een erg leuke en opvallende verschijning. Hoewel de Fabia ‘slechts’ een B-segmenter is, mag dit model gerust een ruimtewonder worden genoemd, zeker in de Combi-uitvoering. Er is meer dan genoeg ruimte voor alle passagiers om het comfortabel uit te houden en de bagageruimte biedt een flinke 530 liter inhoud, die met de achterbank plat wordt verhoogd naar 1.395 liter. Als je naar de foto’s kijkt, ziet dit origineel Nederlandse exemplaar er zowel vanbinnen als vanbuiten keurig uit.

Seat Ibiza ST FR

€9.250

2014

75.915 km

Smaakmaker

Deze strak ogende Seat Ibiza ST komt uit dezelfde stal als de Fabia, maar heeft een sportiever FR-sausje gekregen. Daardoor schittert deze Spanjaard op flinke lichtmetalen wielen met blauw gespoten remklauwen en staat hij ook net wat lager bij de grond dankzij het sportonderstel. Daarmee houden de sportieve aspiraties wel op. Gezien de bescheiden 86 pk is het vooral spierballentaal voor de bühne, want snel is hij bepaald niet. Het interieur oogt strak, zakelijk en naar huidige maatstaven vooral erg gedateerd. Ten opzichte van zijn nuchtere Fabia-broertje is de binnenruimte voor met name de achterpassagiers beperkter en daarnaast is de kofferbak met 430 liter ook flink kleiner. Deze occasion heeft onder meer cruisecontrol, klimaatregeling en getinte ruiten achter. Voorin ligt het bekende 1.2 TSI-blok, dat de auto in 11,7 seconden naar de 100 km/h brengt en goed is voor een topsnelheid van 180 km/h.

Renault Clio Estate 0.9 TCe

€9.945

2016

74.282 km

In het segment van de compacte stationwagon kunnen we natuurlijk niet om het succesnummer van Renault heen. Net als de Fabia komt deze Estate-variant helaas ook niet meer terug in de prijslijst van Renault. De vierde generatie Clio kwam eind 2012 op de markt, maar dat zie je er absoluut niet aan af. Deze smaakvolle verschijning komt van de hand van landgenoot Laurens van den Acker en dat geeft deze Fransoos toch maar mooi een Nederlands tintje. Wij hebben dit exemplaar gevonden, dat er bijzonder netjes bijstaat. De kleur Rouge Flamme staat hem voorbeeldig. De Clio IV oogt na al die jaren aan de buitenkant nog steeds niet gedateerd, maar het interieur verraadt wel dat dit een Clio van de vorige modelreeks is; het is niet bepaald meer van deze tijd. De bagageruimte meet 443 liter en daarmee duikt hij precies in het gat tussen de Fabia en de Ibiza.