Op occasionjacht in 1991 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De zoektocht naar een occasion die aan de wensen en het budget voldoet is tegenwoordig wat makkelijker dan 30 jaar geleden. Op internet kun je immers alvast door het aanbod speuren, in 1991 liet je je nog wat meer verrassen door wat er bij de lokale dealers op het terrein stond. Zo gingen we destijds een aantal bedrijven langs om eens te kijken wat er te halen viel.

Gewapend met zijn Datsun Stanza (wie kent 'm nog?) met 140.000 kilometer op de teller ging voormalig AutoWeek-redacteur Luc Vranken op zoek naar een occasion. Het moest een auto worden die ongeveer dezelfde eigenschappen had, maar dan wat nieuwer. Een niet al te grote sedan dus, het liefst wat zuiniger dan de Stanza en ook graag met een vijfbak.

Op de eerste twee adressen ging er al een streep door die laatste wens, want eerst kwam een Renault 9 1.4 op zijn pad en daarna een Volkswagen Jetta 1.3, allebei met een vierbak. Het prijsverschil was aanzienlijk, de Renault was met een vraagprijs van 13.400 gulden een dikke 4.000 gulden goedkoper dan de Volkswagen en bovendien werd er bij de Renault-dealer meer geboden voor de Stanza. 3.400 gulden tegenover 3.000 gulden. Wel had de Renault iets meer gelopen (60.000 km om 33.000 km), maar daar was overheen te kijken. De 9 bleef direct in gedachten hangen, de Jetta minder. Beide hadden als grootste nadeel de vierbak.

De zoektocht ging verder bij een Toyota-dealer in Goes, waar een drie jaar oude Corolla 1.3 lonkte. Met 48.000 km op de teller ook nog niet gek lang onderweg en bovendien stond de Corolla toen al als een heel veilige keuze bekend. De prijs loog er dan ook niet om; fl. 17.750 moest de Corolla kosten en daar had een goede inruilprijs voor de eveneens Japanse Stanza dan nog wat op goed kunnen maken. Helaas mocht dat niet zo zijn, met een inruilprijs van 2.750 gulden werd het al met al toch ook best een kostbaar verhaal. Op naar de Ford-dealer dus, om een Orion met lpg-installatie en vijfbak te bekijken. Die was slechts een jaar ouder dan de Corolla, maar had wel al 88.000 km op de teller. De vraagprijs lag met fl. 15.500 wel iets lager. Nu nog hopen op een goed bod voor de Stanza, maar helaas, de dealer ontdekte enkele roestgaten in de Datsun en kon daarna niet hoger gaan dan 1.500 gulden. Voor 14.000 gulden bijleggen was de Orion dan toch ook niet overtuigend genoeg.

Meer geluk hadden we bij de Citroën- en Opel-dealer. Bij de eerste viel de blik op een BX 1.4 van drie jaar oud met 76.000 km achter de rug. Wederom een vijfbak, een motor die nagenoeg even krachtig was als die van de Stanza en bovendien kwam de dealer met een goed bod voor de Datsun: 4.500 gulden. Van de 16.750 gulden die er voor de BX moest afgetikt worden, zou er in totaal nog 12.250 uit de portemonnee moeten komen. Bij de Opel-dealer bekeken we een Kadett Sedan 1.3 van wederom drie jaar oud en met een iets lagere kilometerstand: 61.000 km. Een overtuigende auto, ook weer met een vijfbak en in keurige staat, al werd er voor de Stanza met fl. 3.000 wel wat minder geboden dan bij de Citroën-dealer. Toch zou het voor 13.950 gulden bijleggen geen gekke deal zijn.

Tenslotte werd er een bezoek gebracht aan een Subaru-dealer en een Nissan-dealer. Bij de eerste troffen we een Subaru L-serie (de voorloper van de Legacy) van opnieuw drie jaar oud, maar met afstand met de hoogste vraagprijs van alle auto's. Maar liefst 22.000 gulden moest de Subaru opbrengen. Met zijn kilometerstand van 65.000 km zat die prima prima en ook lag er een 1.6 in de neus, maar dat was toch wel heel gortig. De verkoper kwam gelukkig wel met een zeer riant bod voor de Stanza over de brug, fl. 6.000, maar dan moest er onderaan de streep nog altijd 16.000 gulden worden afgetikt. Dat het nog duurder kon, bleek tenslotte bij de Nissan-dealer, waar een twee jaar oude Sunny 1.3 stond met pas 45.000 op de teller. Oké, de jongste auto, de topuitvoering en ook de op één na laagste km-stand van alle bekeken auto's, maar met net geen 20.000 gulden ook bijna de duurste. Bovendien zou de inruil slechts 3.000 gulden van het kostenplaatje afhalen, dus bleef er nog bijna 17.000 piek over om te dichten.

Een hele tocht achter de rug dus en genoeg stof tot nadenken. Nu, 30 jaar later, is het wat makkelijker om te oordelen welke van deze auto's destijds de beste keuze was geweest. Voor welke occasion was jij gegaan als jij op deze zoektocht was?