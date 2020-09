Ford Mondeo krijgt SYNC4-infotainment

De Ford Mondeo zoals die in de Europese showrooms staat, is niet identiek aan de versies die Ford in andere delen van de wereld verkoopt. Zo heeft de Europese Mondeo onder meer een front dat afwijkt van de neuspartij van het tot voor kort in de Verenigde Staten leverbare Fusion-equivalent. Ook de achterzijde van onze Mondeo wijkt af van dat van zijn Amerikaanse tweelingbroer. In China levert Ford de Amerikaanse Mondeo, dus in feite de Fusion, nog wel en het is dat Aziatische land waar Ford nu een opvallende modeljaarupdate doorvoert.

Wat uiterlijk betreft, blijft de Chinese Mondeo onveranderd en dus behoudt de auto zijn koplampen waaruit, in tegenstelling tot die van de Europese exemplaren, een subtiel hapje is genomen. De in China alleen als vierdeurs sedan leverbare Mondeo krijgt echter een geheel nieuw infotainmentsysteem. Het besturingssysteem is de nieuwste generatie SYNC, SYNC4 genaamd. Die software kenmerkt zich onder meer door een ten dele uit kaarten opgebouwde structuur en is onder meer te koppelen aan een uitgebreide telefoonapplicatie. Interessant natuurlijk, al is de nieuwe display waarop de software wordt getoverd misschien wel markanter. Ford geeft de Mondeo namelijk een 12,8-inch verticaal geörienteerd scherm dat de complete middenconsole, met uitzondering van de ventilatieroosters, opvult. Dat betekent dus ook dat de fysieke knoppen waarmee tot voor kort onder meer de klimaatregeling en zaken als stoelverwarming werden bediend, het veld hebben moeten ruimen.

Het is opvallend dat Ford de Mondeo nog een dergelijke hardwarematige opfrisbeurt geeft, het model draait inmiddels internationaal al mee sinds 2012, al verscheen de Mondeo pas in 2014 in Europa op de markt. We zijn nog in afwachting van een reactie van Ford Nederland , op onze vraag in hoeverre de Chinese Mondeo-update iets voor het Europese model betekent. Het is echter aannemelijk dat de aanpassing is voorbehouden aan de Chinese markt. Begin dit jaar doken namelijk de eerste geruchten op over de komst van een opvolger van de huidige Mondeo, die zich mogelijk al volgend jaar aandient.