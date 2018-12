Ook Chinese Hyundai Santa Fe fors anders in China

Begin dit jaar maakten we kennis met de nieuwe Santa Fe, een auto die ook in China is gepresenteerd, maar er daar wel een heel bijzonder achterste op nahoudt.

In februari presenteerde Hyundai de huidige, vierde generatie Santa Fe, die een maand later in Europese trim op de beursvloer van Genève zou debuteren. Het gebeurt meer dan eens dat een model in een andere markt een iets afwijkend uiterlijk heeft, maar Hyundai houdt er een wel heel eigenaardige hobby op na. Onlangs bespraken we al uitgebreid hoe de gefacelifte Tucson in China een compleet van de Europese versie afwijkende neus en bilpartij kreeg aangemeten en vandaag zetten we de nieuwe Santa Fe in de schijnwerpers. Bij de generatiewissel is de nieuwe Santa Fe in China namelijk niet helemaal intact gebleven.

Zo op het eerste gezicht is de Chinese Santa Fe identiek aan de onze. De SUV heeft dezelfde over twee verdiepingen verdeelde koplampunits, dezelfde enorme grille met concave lijnen en een bumper waarvan de onderzijde met zijn skidplate-look de auto net dat ruige randje moet geven. Tot zo ver niets geks. Tot je bij de zij- en achterkant van de SUV belandt.

De Chinese Santa Fe heeft niet alleen een derde zijruitje dat afwijkt van het omhooglopende exemplaar van 'onze' versie (foto 5), maar krijgt zelfs een compleet ander achterste aangemeten. De vorm van de achterruit wijkt af, de complete achterklep is anders van vorm en ook de bumper die eronder hangt, lijkt niet op het exemplaar dat op de Noord-Amerikaanse, Europese of Koreaanse Santa Fe wordt geschroefd. Dan hebben we de verlichting nog niet eens besproken. De ietwat platte en 'om de hoek lopende' verlichting achter op de al bekende Sante Fe is in China vervangen voor een soort C-vormige verlichting waarbij juist het smalle, onderste deel met elkaar is verbonden door een reflectiebalk.

Vanbinnen krijgt de Chinese Santa Fe een van de overige versies afwijkende middenconsole met een nieuwe keuzeknop voor de automatische transmissie. Een reguliere 'hendel' ontbreekt hier volledig.

Beijing-Hyundai, één van de twee joint ventures die Hyundai in China heeft en tevens het samenwerkingsverband dat de Santa Fe gaat produceren, is van mening dat deze versie van de Santa Fe beter aansluit op de wensen van de Chinese consument. Nog een opvallend geintje: de Santa Fe is te starten met een vingerafdrukscanner!