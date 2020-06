Onthulling elektrische Cadillac Lyriq verschoven

Cadillac maakt bekend wanneer het zijn volledig elektrische Lyriq laat zien. Zoals ondertussen al duidelijk is geworden, vindt de onthulling een behoorlijke tijd later plaats dan die gepland stond.

General Motors zou dit voorjaar een elektrisch offensief starten. In april en mei zouden de eerste elektrische Cadillac en GMC (Hummer) zich laten zien, maar de oplettende toeschouwer heeft vast al gemerkt dat dit niet gebeurd is. Hoewel GM het niet met zoveel woorden zegt, heeft het coronavirus naar alle waarschijnlijkheid deze planning door elkaar geschud. Nu is echter een nieuwe datum rondgestuurd, want op 6 augustus toont Cadillac zijn eerste volledig elektrische SUV.

Op de kont van deze SUV zal de naam Lyriq prijken. Helaas wordt bij de nieuwe aankondiging niet veel meer duidelijk gemaakt over de EV. Over technische specificaties en andere details houdt Cadillac de lippen voorlopig nog stijf op elkaar. Wél komt in een meegestuurde video de neus kort voorbij. Dat belooft een heus spektakel te worden met tal van lijnen die in elkaar lijken over te lopen. Het wordt in de video niet helemaal duidelijk of het verlichte strips of verchroomde sierlijnen zijn. Het zijaanzicht dat opdoemt in een donkere studio laat een langgerekte koets zien met een wat ronder aflopende daklijn.

Volgens GM krijgen alle EV's die het de komende jaren uitrolt een accupakket met een capaciteit van tussen de 50 kWh en 200 kWh. Een actieradius van 640 kilometer is daarbij haalbaar volgens de Amerikanen. Over een dikke maand weten we meer over Cadillacs eerste EV, want dan laat de Lyriq zich zien.