Aantal ongelukken met beginnend bestuurders neemt toe

Mensen die recent hun rijbewijs hebben gehaald, veroorzaken vaker ernstige of zelfs fatale ongelukken dan voorheen. Ook is bij deze beginnend bestuurders het aantal strafpunten voor overtredingen in een paar jaar tijd fors opgelopen .

De afgelopen periode waren er meerdere zware ongelukken waarbij beginnend bestuurders waren betrokken. Ook het aantal zwaargewonden en doden in het verkeer stijgt, terwijl de ambitie is om naar nul verkeersdoden te gaan in 2050. Het OM ziet ‘over de hele linie’ een toename van gevaarlijk gedrag en wijst middelengebruik, snelheid en afleiding aan als de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Precieze cijfers over ongevallen onder beginnend bestuurders noemt het niet.

Het aantal strafpunten dat de groep beginnend bestuurders haalde, is in een paar jaar flink gestegen, aldus het OM na navraag van EenVandaag. Werden er in 2019 in totaal nog krap 6.000 strafpunten uitgedeeld, over 2021 waren dit er bijna 9.000. "Je krijgt een strafpunt als je gevaarlijk of roekeloos rijdt, veel te hard rijdt of een ongeluk met schade of letsel krijgt”, vertelt landelijk verkeersofficier Achilles Damen.

Vorig jaar bleek al dat er ook steeds meer jongeren achter het stuur van een auto of op een bromfiets worden gesnapt zonder rijbewijs. In 2020 werden ruim 5.000 jongeren hiervoor beboet, 30 procent meer dan in 2019.