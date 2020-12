Onderzoek naar beschuldigingen patentbreuk door Volkswagen

Het besluit van de ITC om een onderzoek te openen is gebaseerd op een klacht van Jaguar Land Rover bij de Amerikaanse toezichthouder. Volgens het concern levert Volkswagen de gepatenteerde technologie achter het Terrain Response-systeem zonder toestemming of betaling in de Porsche Cayenne, Lamborghini Urus en de Audi's Q5, Q7 en Q8. De A6 Allroad en de E-tron zitten eveneens in het beklaagdenbankje. Van Volkswagen zelf zou alleen de Tiguan 'schuldig' zijn. JLR wil een importverbod op de betreffende modellen in de Verenigde Staten. De ITC is bevoegd om een dergelijk verbod op te leggen, maar heeft nog geen beslissing genomen in de zaak. Het onderzoek moet uitwijzen of er gronden zijn voor een importverbod.

Volkswagen stelt in een verklaring dat de claims van JLR nergens op gebaseerd zijn. Het concern uit Wolfsburg zegt mee te werken aan het onderzoek, maar dat het zijn positie 'ferm zal verdedigen'. Verder wilde Volkswagen geen commentaar geven op de lopende zaak. De strijd tussen de twee autofabrikanten lijkt zich overigens alleen te beperken tot Amerika, want in Europa loopt er vooralsnog geen vergelijkbare zaak van JLR tegen Volkswagen.