Onderzoek: de beste én slechtste steden voor automobilisten

In het onderzoek naar de beste en slechtste ‘autosteden’ keek Mister Auto naar een breed aantal factoren. Daarbij telt niet alleen de doorstroming mee. Behalve de verkeersdruk werd er namelijk ook gekeken naar zaken als luchtkwaliteit, leeftijd van het wagenpark, kwaliteit van de weg, veiligheid, de agressiviteit van medeweggebruikers en kosten.

Onder dat laatste hoofdstuk vallen niet alleen parkeerkosten, maar ook wegenbelasting en brandstofprijzen. In totaal zijn er 15 factoren in de uitslag verwerkt. De 100 steden in de lijst zijn niet alleen geselecteerd op hun formaat, maar ook op de mate waarin ze betrouwbare informatie konden verschaffen over de door Mister Auto gevraagde thema’s.

Volgens deze meetmethode komt het Canadese Calgary als absolute winnaar uit de bus. Hetzelfde land bezet met Ottawa en Vancouver ook respectievelijk de derde en zesde plaats, dus men doet daar iets goed. Plek twee is voor Dubai, niet geheel toevallig een favoriet van autoliefhebbers. De eerste Europese stad in de lijst is het Zwitserse Bern, op plek vier. El Paso, Gothenburg, Düsseldorf, Bazel en Dortmund maken de top 10 compleet.

Dat de hekkensluiters van de lijst zich vooral in Latijns-Amerika en Azië bevinden, is niet heel verbazingwekkend. Plaats 90 is evengoed voor het Europese Athene, gevolgd door Moskou. Onderweg naar de 100e plek komen we achtereenvolgens Rio de Janeiro, Mexico Stad, Sao Paulo, Bogota, Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Calcutta, Ulaanbaatar (Mongolië) en Mumbai tegen. Waar Canada twee posities van het podium bezet houdt, belandt India juist met twee steden bij de laatste drie.

Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn de Nederlandse steden die een plek op de lange lijst veroverden. Het beleid van de nieuwe gemeenteraad van onze hoofdstad lijkt z’n vruchten af te werpen, want Amsterdam komt er met een 71e plek niet al te best vanaf. Onze hoofdstad bevindt zich daarmee in het directe gezelschap van het Braziliaanse Salvador en Parijs. Rotterdam doet het met plek 61 wat beter, Utrecht komt er met een 47e plaats opmerkelijk genoeg nog beter vanaf.

