Ondernemers staan wat minder te springen om duurzaam bezig te zijn. Volgens onderzoek van Nationale Nederlanden vindt gemiddeld 70 procent van de ondernemers dat nu nog belangrijk, tegenover 78 procent in 2025. "In een periode van economische onzekerheid zien we dat ondernemers hun prioriteiten heroverwegen. Tel daarbij op dat ze te maken hebben met acute kosten- en personeelsuitdagingen. Dat maakt dat verduurzaming soms als iets ‘extra’s’ wordt gezien in plaats van als een strategische investering," aldus Maurice Koopman van Nationale Nederlanden. Dat heeft ook effect op het wagenpark: "De transitie naar duurzamere mobiliteit verloopt niet in een rechte lijn." Meer dan de helft denkt nu dat duurzame mobiliteit een trend is die zal verdwijnen.

Vanuit werknemers is er echter wel sterk de wens om 'schoner' te gaan rijden: 69 procent van de autobezitters vindt dat werkgevers duurzaam reizen moeten stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het reiskostenbeleid aan te passen of door een fietsregeling. Volgens NN zien steeds minder particulieren bovendien de aanschafkosten voor een elektrische auto als belemmering. Nog 37 procent ziet dat als een barrière richting elektrisch rijden, waar dat in 2024 nog 52 procent was. In de praktijk groeit het bezit van elektrische auto's echter nog niet heel hard, ziet NN ook, en stappen nog vooral veel mensen van een pure brandstofauto over op een hybride auto.