Omzet Nederlandse autobranche veert sterk terug

Het tweede kwartaal van 2021 was voor de auto- en motorenbranche in Nederland een prima kwartaal, aangezien de totale omzet weer ruimschoots op het niveau van twee jaar geleden kwam. Bij de importeurs blijft dat herstel nog lichtjes achter.

De Nederlandse auto- en motorenbranche (importeurs, dealers, garagebedrijven, handelaars en onderdelenbranche) boekten in het tweede kwartaal van dit jaar 38,5 procent meer omzet dan vorig jaar in die periode. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bedragen worden niet genoemd. Belangrijker is een vergelijk met Q2 van 2019, aangezien corona toen nog geen rol speelde. Vergeleken daarmee kwam de totale omzet 3,4 procent hoger uit. Het herstel is in die zin dus duidelijk.

Importeurs van personenauto's zagen de omzet met 51,1 procent groeien ten opzichte van vorig jaar in Q2, al blijft de omzet daar nog wel 10,3 procent achter ten opzichte van die periode in 2019. Het CBS noemt het chiptekort als crisis bovenop de coronacrisis als grote storende factor. Daardoor worden er minder auto's verkocht dan had gekund, aangezien veel fabrikanten met productieachterstanden kampen.

Vooral de handel en reparatie van personenauto's is flink aangetrokken. De omzet in die tak groeide het tweede kwartaal niet alleen 37,3 procent ten opzichte van 2020, maar ook 8,1 procent ten opzichte van Q2 2019. De handel in auto-onderdelen blijft nog wel wat achter ten opzichte van 2019 (3,5 procent).

Werk

Omzetherstel is één, maar hoe zit het met de werkgelegenheid in de auto- en motorenbranche? Nou, net als in veel andere sectoren zit men er behoorlijk om personeel verlegen. In Q2 van 2021 stonden er pakweg 4.600 vacatures open, volgens CBS het hoogste aantal in twee jaar tijd en bovendien ook flink meer dan in het eerste kwartaal, toen er nog 3.100 vacatures waren. Het ondernemersvertrouwen zit tevens flink in de lift. Dat is voor het eerst sinds eind 2018 weer positief.