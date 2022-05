Olympian Model 01: retro-EV volgens andere filosofie

Er is weer een nieuwe speler opgestaan in het land van de start-ups. Maak kennis met Olympian Motors, een ambitieuze nieuwkomer dat direct zijn eerste auto presenteert: de Model 01. De Model 01 is een zeer klassiek vormgegeven elektrische auto waar een stevig prijskaartje aan hangt.

Olympian Motors is een Amerikaans bedrijf dat graag elektrische auto's wil gaan verkopen, maar een elektrische SUV met 900 pk en een nauwelijks te bevatten hoeveelheid Nm's hoef je van de start-up niet te verwachten. Olympian geeft aan fraai design de voorkeur te geven boven heftige hoeveelheden en in de praktijk onbenutbare pk's en is van mening dat de ervaring in een EV belangrijker moet zijn dan intense trekkracht. "Het is tijd voor verfijnde en elegante auto's., niet voor saaie mainstreamauto's die zogenaamd futuristisch zijn," schrijft Olympian Motors op zijn website en daarmee is de toon gezet.

De eerstgeborene van Olympian Motors is een auto die oogt alsof hij is weggereden uit de jaren dertig en veertig. We zien sterk art-decodesign, compleet met een heuse boat tail aan de achterzijde. De elektrische retrorakker heeft aan de achterkant scharnierende achterportieren, grote wielkasten die niet volledig in de rest van de carrosserie zijn opgenomen, een stevige berg chroomwerk en zelfs spaakwielen. Totaal anders dus dan de zoveelste elektrische hoogpotige, al waait start-up wel mee met de wat ietwat fantasieloze naamgevingswind die momenteel door autoland waait. Olympian's 4,96 meter lange paradepaardje krijgt namelijk een nummer opgeplakt en heet 'Model 01'.

In het interieur vind je geen digitaal instrumentarium en geen enorm infotainmentscherm. Dat leidt volgens Olympian Motors alleen maar af en het bedrijf is van mening dat dergelijks systemen voor velen maar lastig te begrijpen zijn. De start-up zegt zijn eigen besturingssysteem te hebben ontwikkeld - Olympian Operating System (OOS) - dat onder alle benodigde informatie en 'schermen' via augmented reality op de voorruit projecteert. Fysieke knoppen vind je in het met gelakt hout uitgevoerde interieur overigens ook niet, volgens Olympian Motors moet je de boel vooral met je stem aansturen.

Volgens Olympian Motors maakt het voor de Model 01 onder meer gebruik van titanium en koolstofvezel. De Model 01 krijgt een 82 kWh accupakket dat de auto een elektrische actieradius van 490 kilometer moet geven. Snelladen kan - vooralsnog dus alleen op papier - met 125 kW. Daarnaast moet het bijzonder ogende model dankzij een 310 pk en 415 Nm sterke elektromotor in 5,7 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) kunnen sprinten. Z'n topsnelheid is met 257 km/h opvallend hoog.

Goedkoop is de Model 01 in ieder geval niet. Olympian Motors heeft voor de Amerikaanse, Canadese en Chinese markt een vanafprijs van $100.000 in gedachten. De Model 01 is al te reserveren, al moet je dan wel een aanbetaling van $500 doen.

Gaat het jaren duren voordat de Model 01 voor het eerst asfalt onder zijn wielen krijgt? Als het aan het ambitieuze Olympian Motors ligt niet. Het bedrijf geeft aan dat de eerste exemplaren van de Olympian Model 01 al in het vierde kwartaal van dit jaar geleverd gaan worden. Daarbij deinst Olympian Motors er niet voor terug om inmiddels grote start-ups een sneer te geven door aan te geven dat Lucid Motors 'meer dan 9 jaar' de tijd nodig had om zijn eerste auto te leveren en dat Rivian er 11 jaar voor nodig had.