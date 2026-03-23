Olieprijzen zakken flink na opmerkingen Trump over Iran

De olieprijzen zijn maandag flink gedaald na opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over Iran. Volgens Trump pauzeren de Verenigde Staten de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen, in afwachting van lopende gesprekken met Iran. Kort nadat dit nieuws naar buiten kwam, daalden de olieprijzen zo'n 10 procent.

De snelle beweging laat zien hoe sterk op de oliemarkten momenteel naar de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten wordt gekeken. Eerder op de dag gingen de olieprijzen nog omhoog. Persbureau Bloomberg noteerde in een momentopname vervolgens een prijsdaling van wel 14 procent. Even later beperkte de prijsdaling zich weer. Eerst tot 10 procent en weer enkele minuten later ging het nog maar om een min van ongeveer 8 procent.

Ook de Europese gasprijs ging na het nieuws flink naar beneden. Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam daalde de prijs bijna 5 euro naar ongeveer 55 euro per megawattuur. Maar ook hier schommelen de prijzen flink. Voor zowel olie als gas geldt dat de prijzen de laatste tijd flink zijn gestegen. De prijzen liggen ook nog aanzienlijk hoger dan voor de eerste aanvallen van de VS en Israël op Iran eind vorige maand.