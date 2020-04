Offroadversie Fisker Ocean op komst

Begin dit jaar beleefde de Fisker Ocean zijn publieksdebuut tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De Ocean is een volledig elektrische SUV die vanaf volgend jaar in in ieder geval Noord-Amerika beschikbaar moet zijn. Fisker laat nu een enkele afbeelding zien van een uitvoering die het aan het toekomstige leveringsgamma van de Ocean toevoegt, een variant die het merk omschrijft als een Ocean met 'militair pakket'.

Fisker stuurt in een digitaal bericht alvast het achteraanzicht van de ruig aangeklede Ocean zien. De speciale uitvoering staat in ieder geval hoger op zijn poten, heeft speciaal offroadrubber om zijn wielen en heeft op zijn dak een imperiaal waar het reservewiel een plek heeft gekregen. Verdere details zijn nog niet bekend, maar we mikken erop dat de technische specificaties nagenoeg identiek zijn aan die van de reguliere Ocean.

De Fisker Ocean heeft een 80 kWh groot accupakket waarmee de SUV 400 tot 480 kilometer elektrisch moet kunnen afleggen. Motorische specificaties vermeldt Fisker nog altijd niet, al weten we wel dat er een versie beschikbaar komt die in 2,9 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) kan sprinten. Interessant is de beoogde vanafprijs op de Noord-Amerikaanse markt. Fisker spreekt van een vanafprijs van $ 37.499 en daarmee duikt er hij onder de beoogde vanafprijs van de Tesla Model Y (standard range) die $ 39.000 moet gaan kosten.