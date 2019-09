Officieel: Mercedes-Benz EQ Concept heet EQS

Heel verrassend is dat niet, maar het is natuurlijk wel fijn om het even van Mercedes zélf te horen. Het idee dat er een EQS in de pijplijn zit, werd aangewakkerd door de spionagebeelden die eerder op deze site verschenen. Die tonen een elektrische toplimousine, dus een EV-tegenhanger van de S-klasse, en dan leert de namenstructuur van Mercedes dat ‘EQS’ de meest logische optie is. Daarbij komt de teaser die vorige week wereldkundig werd gemaakt. Daarop is een langgerekt en buitengewoon luxueus interieur te zien, dus opnieuw een hint naar een elektrische limousine.

De jongste teaser maakt aan alle twijfels een einde. Met de naam ‘Vision EQS’ is ook meteen duidelijk dat het om een concept-car gaat, maar het wordt er wel een die dicht bij de productieversie ligt. Dat is niet nieuw voor Mercedes. Kijk bijvoorbeeld nog maar eens goed naar de EQ Generation-concept uit 2016, die als twee druppels water op de uiteindelijke EQC lijkt. Afgaande op de teaser-video krijgt de Vision EQ S een blauw/groenig lakwerk met bronskleurige details en een zeer laaggeplaatste 'grille'. De achterlichten bestaan voor een deel uit op een rij geplaatste Mercedes-sterren.

Zoals de EQC als een apart, elektrisch model naast de GLC is geplaatst, zo komt de productie-EQS als een apart model naast een traditioneel aangedreven S-klasse in het gamma. Afgaande op de spionagebeelden wordt de auto een indrukwekkend grote verschijning met een relatief korte neus en een extreem lange cabine, wat in theorie goed nieuws is voor de interieurruimte. Over de specificaties is nog niets bekend, maar de hoge aanschafprijs van een hoog gepositioneerd model geeft op papier veel ruimte voor grote accupakketten, aansprekende prestaties en een flinke actieradius.

Het lijkt erop dat dit het laatste lekkermakertje is voor de EQS. De IAA in Frankfurt opent morgen de deuren en dan gaat ook het doek van de nieuwste concept-Benz.