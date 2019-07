Mercedes-Benz stuurt elektrische EQS naar buiten

Zoals de EQC anders is dan een GLC, zo zal de EQS anders zijn dan de S-klasse. Geen reguliere S met een accupakket in de bodem dus, maar een geheel eigen model. Dat model ziet er afgaande op deze spionagebeelden uit als een ruimteschip. De elektrische toplimousine steekt z’n lengte niet onder stoelen of banken. Een aanzienlijk deel van de gigantische afstand tussen voor- en achterbumper gaat op aan de cabine, zoals dat bijvoorbeeld ook bij de Jaguar i-Pace het geval is. Daardoor wordt de fraaie, lange neus van de reguliere S op geofferd, maar het levert ongetwijfeld wel een heleboel binnenruimte op.

Opvallend is dat de daklijn bij dit testmodel vrijwel naadloos overgaat in de achterklep. De EQS lijkt geen sedan, maar een liftback. Gezien het formaat lijkt dit dan ook een Panamera-achtige auto. De neus is laag en voorzien van vlijmscherpe koplampen in de stijl van de A-klasse en CLS.

De EQS is maar een deel van de uitbreiding van het EQ-gamma van Mercedes, en bovendien niet de belangrijkste voor de gewone man of vrouw. Dat is ongetwijfeld de EQA, een compact model van, je raadt het al, A-klasse-formaat.