Officieel: het nieuwe logo van Renault

Renault presenteert nu officieel haar nieuwe logo. De nieuwe versie van de 'diamant' was in januari al te zien op de Renault 5 Prototype, dankzij positieve feedback besluit het merk om het logo definitief te gaan voeren. Volgend jaar komt de eerste auto met het nieuwe logo op de markt.

Voor Renault is het sinds het ontstaan van het merk de negende keer dat het logo op de schop gaat. De meest recente variant stamt alweer uit 1992, waarbij Renault het logo in 2015 overigens wel oppoetste. Het nieuwe logo van Renault volgt een trend die al langer zichtbaar is in autoland: een minimalistisch en meer tweedimensionaal ontwerp. Hij doet nog het meeste denken aan een versimpelde variant van het Renault-logo uit 1972, dat beschikte over meer lijntjes. Uiteraard zit er een hele filosofie achter het nieuwe logo. Volgens Gilles Vidal, de hoofdontwerper van het merk, staat het nieuwe logo voor "een balans tussen het herkennen van het erfgoed van het merk en het ingaan van een nieuw tijdperk, een symbool voor de toekomst", met als extra doel om "de veranderingen die momenteel in werking zijn gezet te ondersteunen."

In 2024 zit het nieuwe logo op alle modellen van Renault, volgend jaar is het voor het eerst te zien op de modellen die dan op stapel staan. Welke auto het nieuwe logo als eerste aangemeten krijgt, laat Renault nog in het ongewis. Het zou gezien de toekomstgerichte inborst van het logo goed kunnen dat de productieversie van de Mégane eVision, die later dit jaar naar verwachting zijn debuut maakt, het nieuwe logo al draagt. Verder lanceert Renault in het kader van de 'Renaulution' tot en met 2025 veertien nieuwe modellen, waarvan de helft volledig elektrisch zal zijn. Overigens is Renault bij lange na niet het enige automerk dat haar logo heeft vernieuwd. Onder meer Peugeot, Kia, Opel, Toyota, Volkswagen en zelfs Lotus kregen eerder al een nieuw embleem.