Nyck de Vries vervangt Hamilton bij vrije training in Frankrijk

De Nederlandse coureur Nyck de Vries komt komend weekend in actie in de Formule 1 in Frankrijk. De Vries neemt de plaats van Mercedes-coureur Lewis Hamilton in bij de eerste vrije training op Circuit Paul Ricard.

Voor de tweede keer dit seizoen mag Nyck de Vries aan de slag in de Formule 1. De Formule 2-kampioen van 2019 en Formule E-wereldkampioen van 2021 rijdt de eerste vrije training in Frankrijk voor Mercedes, in de auto van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De eerste vrije training op het circuit nabij het Zuid-Franse Le Castellet begint vrijdag om 14 uur. De wissel vindt plaats omdat de Formule 1-teams dit jaar twee keer een 'jonge coureur' in actie moeten laten komen tijdens een raceweekend. De Vries kwam eerder dit jaar al in actie voor Williams. In het raceweekend in Spanje nam hij het stoeltje van Alexander Albon over voor de eerste vrije training in Barcelona.

De Vries is reservecoureur van Mercedes en won vorig jaar met Mercedes het wereldkampioenschap in de Formule E. Voor de 27-jarige is het een mooie kans om zich nogmaals te bewijzen in de Formule 1 en mogelijk zijn kans op een stoeltje in de topklasse van de racesport te vergroten. De Vries wordt getipt als mogelijke vervanger van Williams-coureur Nicholas Latifi per 2022. Williams kijkt echter ook naar jong aanstormend talent, met de Australische Alpine-reservist Oscar Piastri als topfavoriet voor het zitje naast Albon. De Vries is met zijn 27 jaar wellicht al te oud om nog interessant te zijn voor Williams en zelfs voor Mercedes, mocht Hamilton onverhoeds zijn loopbaan beëindigen.