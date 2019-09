Nummer 36: Tesla Model 3 Standard Range in triotest

Nog een kleine vier maanden kun je als zakelijk rijder in een nieuwe elektrische auto stappen met maar vier procent bijtelling. Voorwaarde: de catalogusprijs moet onder de € 50.000 liggen. Laat dat nu ook gelden voor de Tesla Model 3 Standard Range! De instapversie van de Model 3 zetten we af tegen twee gloednieuwe EV’s, de Nissan Leaf E+ en de Kia e-Soul. Van een heel andere orde in nummer 36 is de eerste rijtest van de brute Renault Mégane RS Trophy-R. Wij reden de Ringrecord-Renault op het circuit van Zolder.

AutoWeek 36 ligt vanaf vandaag in de winkels. Naast de elektrische triotest en het knalverhaal met de brute Mégane gaan we in op het thema compacte SUV. In een dubbeltest plaatsen we de Jeep Renegade met de nieuwe 1.3 motor met automaat met dubbele koppeling tegenover de Suzuki Vitara. We vergelijken ook alle compacte SUV’s van de Volkswagen Groep met elkaar. Welke moet je hebben?

Leuk voor de liefhebber: hoeveel sportsedan schuilt er in de vernieuwde Jaguar XE? We zetten de achterwielaangedreven P250 naast de 50 pk sterkere P300 AWD. In de populiere rubriek Klokje Rond zetten we de mooi op leeftijd komende Volvo C30 op de brug, een 2.0 benzine met drie ton op de klok.

Heel wat variatie dus in AutoWeek 36