Hoera, de stationwagon bestaat nog. Zeker bij Peugeot is dat belangrijk, aangezien dit merk ooit tot de meest trouwe leveranciers van dit type auto behoorde. Misschien kan de lezer zich de 204, 304 en 305 herinneren, of anders wel de gigantische 504 en 505 – wellicht zelfs vanaf het derde bankje in de staart van een Familiale. Bij de 306 verscheen de Break pas vier jaar na het verschijnen van de hatchback, en dat was geen moment te laat. De concurrentie had zich krachtig in de toen alsmaar groeiende markt voor stationwagons vastgebeten en was niet van plan om ook maar een klein beetje los te laten. Voorbeelden zijn er te over, met naast de bekende inzendingen van Ford, Opel en VW onder meer gelukszoekers als de Daewoo Nubira, Hyundai Lantra en Suzuki Baleno. Peugeot moest snel mee: adel verplicht!

Weinig frivools te ontdekken

In dat overvolle speelveld liet Peugeot zich niet van de wijs brengen en boetseerde het een keurige Break zonder fratsen. Frivool waren alleen de rechtop geplaatste achterlichten, omdat die een stukje doorliepen in de glaspartij. Peugeot nam niet de moeite om, zoals later bij de 307 en 308, de wielbasis te verlengen. Dat verhinderde de 306 Break om een echt ruimtewonder te zijn, want met 442 liter onder de rolhoes was hij minder mans dan een Golf of Astra, terwijl ook de laadlengte en -breedte tegenvielen. Daar stonden een gemakkelijk neerklapbare achterbank en een lage tildrempel tegenover.

Break reed net zo leuk als de hatchback

En, want daar had Peugeot toen het patent op, de moeilijk te kloppen combinatie van een uitstekend, stabiel weggedrag en bovengemiddeld veel veercomfort. De 306 was synoniem met rijplezier en de Break tornde daar geen millimeter aan. Kortom, met de Break kocht je gewoon een fijne 306, maar dan met meer bagageruimte. De nieuwe 308 SW biedt met 467 liter naar verhouding weinig ruimte extra dan de 306, terwijl hij toch maar liefst 30 centimeter langer is. En hoewel hij de 306 met zijn moderne, hybride aandrijflijn in alles de baas is, moet de veelrijder toch tenminste één geliefd Peugeot-aspect missen: een heerlijk smeuïge, krachtige turbodiesel.