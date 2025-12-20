De Noorse Rogfast-tunnel wordt de langste onderzeese autotunnel ter wereld en tevens de diepste: deels 400 meter onder de zeespiegel. De tunnel is zo lang dat er zelfs een dubbele rotonde is in aangebracht om een afslag te kunnen nemen.

Hoe lang is de langste onderwatertunnel waar Nederlanders doorheen rijden? De Westerscheldetunnel of de Tweede Coentunnel misschien? Noorwegen zet die prestaties moeiteloos in de schaduw.

Het land bouwt momenteel aan de Rogfast-tunnel (ook wel Boknafjordtunnel genoemd). Dit wordt de langste onderzeese autotunnel ter wereld: een verbinding van circa 27 kilometer tussen Randaberg (boven Stavanger) en Bokn.

Dat is 2,5 kilometer meer dan de huidige recordhouder: de Lærdalstunnel, ook in Noorwegen. De tunnel krijgt een opzet die op hoofdlijnen bekend voorkomt: twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken in één richting. Dat lijkt niet heel anders dan grote Nederlandse tunnels.

Bijzonder is dat de Rogfast-tunnel ook het eiland Kvitsøy aandoet, via een dubbele rotonde diep onder zee. Waar in Nederland rotondes vrijwel altijd bovengronds liggen, zullen automobilisten hier op honderden meters diepte moeten afslaan richting het eiland, ver onder het wateroppervlak.

Lekkages tijdens de bouw

Ter vergelijking: de Westerscheldetunnel is bijna 6,6 kilometer lang, de Tweede Coentunnel 700 meter. Ook qua diepte is het verschil met Nederland aanzienlijk. Op het diepste punt ligt de Noorse tunnel bijna 400 meter onder de Noordzee, vele malen dieper dan Nederlandse tunnels, die doorgaans slechts enkele tientallen meters onder zeeniveau liggen.

Die enorme diepte brengt forse technische uitdagingen met zich mee. Al tijdens de bouw traden zoutwaterlekkages op, nog voordat de tunnel 300 meter diep was. Op het diepste punt zal de waterdruk oplopen naar bijna 40 bar. Ondanks die omstandigheden hebben de Noorse autoriteiten veel vertrouwen in het project.

Twee bouwteams werken gelijktijdig vanaf noord en zuid, met als doel elkaar in het midden te ontmoeten met een afwijking van minder dan 5 centimeter.

Herinrichting kustweg E39

De recordtunnel maakt deel uit van de herinrichting van de 1.100 kilometer lange kustweg E39 tussen Trondheim en Kristiansand. Die route duurt nu 21 uur en omvat zeven veerboten. Met nieuwe tunnels en bruggen moet de E39 volledig veerbootvrij worden en wordt de reistijd ongeveer gehalveerd naar 10,5 tot elf uur.

Je moet nog wel even geduld hebben, want de tunnel is naar verwachting pas in 2033 klaar. En de voltooiing van het hele project aan de westkust wordt pas tegen 2050 verwacht.