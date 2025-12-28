Pomphouders verspreid over het land hebben extra voorraad ingeslagen, omdat in de laatste dagen van het jaar mogelijk meer automobilisten hun tank willen volgooien. Per 1 januari gaan de brandstofaccijnzen omhoog. Toch verwacht voorzitter Martin van Eijk van pomphoudersbrancheorganisatie Drive geen lange rijen.

”Het scheelt ook weer niet heel veel. Bij benzine gaat het om meer dan 5 cent per liter, bij diesel al minder", zegt hij zondag tegen het ANP. "Ik verwacht dus geen hele grote drukte. Maar ik kan me vergissen."

De laatste jaren drukt een korting op de accijnzen de prijzen aan de pomp. Aanvankelijk leek die korting in 2026 gehandhaafd te blijven. Maar de Tweede Kamer stemde in november in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bedoeld was om automobilisten een jaar langer korting te geven, te gebruiken om bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan.

De benzineprijs is de laatste weken gedaald. In november bereikte de prijs nog het hoogste niveau van dit jaar, met 2,202 euro per liter. Inmiddels ligt de adviesprijs van de grote oliemaatschappijen rond de 2,125 euro per liter.

“Deze daling laat zien dat de accijns niet de enige oorzaak is van wat je betaalt aan de pomp", stelde brandstofexpert Derk Foolen van consumentencollectief UnitedConsumers onlangs. "De prijs van ruwe olie op de wereldmarkt weegt vaak zwaarder en die is de laatste tijd flink gedaald."

De prijzen op de oliemarkten daalden mede door de hernieuwde hoop op een akkoord om de oorlog van Rusland in Oekraïne te beëindigen. Ook het vooruitzicht op een groot olieoverschot door een golf van nieuw aanbod van oliekartel OPEC+ en olielanden in Noord- en Zuid-Amerika, en een gematigde vraag naar olie, speelden mee.

In 2025 schommelden de prijzen aan de pomp flink te midden van de vele geopolitieke onrust. Uiteindelijk liggen de prijzen nu iets lager dan begin dit jaar. Toen vroegen de oliemaatschappijen bij hun duurste pompen, veelal langs de snelweg, nog 2,144 euro voor een liter Euro95. Diesel werd toen verkocht voor 1,906 euro per liter; nu is de literprijs 1,892 euro.

Toch zijn belastingen de voornaamste oorzaak van de relatief hoge brandstofprijzen in Nederland. "De voornaamste oorzaak van het gigantische prijsverschil met onze buurlanden zijn de accijnzen. De overheid heft een vast bedrag per liter. Dit is fors hoger dan in bijvoorbeeld België", merkte prijsvergelijker Independer enkele dagen terug nog op.