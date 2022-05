Nissan voor het eerst in drie jaar weer winstgevend

Nissan heeft in het afgelopen boekjaar voor het eerst in drie jaar weer winst geboekt, onder meer dankzij kostenbesparingen en de goedkopere Yen. De verkopen vielen wel iets lager uit dan vorig jaar.

Nissan voert momenteel een plan uit waarbij de fabrikant het aantal modellen terugschroeft, de kosten verlaagt en herstructureringen doorvoert. Mede dankzij deze inspanningen en een goedkopere Japanse yen behaalde het bedrijf een nettowinst van 215,5 miljard yen, omgerekend zo'n €1,6 miljard. Het was de eerste nettowinst sinds het boekjaar 2018-2019. De winst viel ook hoger uit dan kenners hadden verwacht. Dankzij de winst keert Nissan ook voor het eerst in drie jaar weer dividend uit.

In het afgelopen boekjaar bracht Nissan wereldwijd bijna 3,9 miljoen auto's aan de man. Dat waren er 4 procent minder dan in het jaar daarvoor, toen het nog om 4,05 miljoen auto's ging. De totale wereldwijde verkopen vielen wel 2 procent hoger uit dan Nissan had verwacht. China was afgelopen jaar weer de grootste markt voor Nissan. Daar werden bijna 1,4 miljoen auto's gesleten. Noord-Amerika volgde met krap 1,2 miljoen auto's, gevolgd door thuismarkt Japan met zo'n 428.000 stuks. Europa kwam op de vierde plek, hier werden afgelopen jaar grofweg 340.000 Nissans verkocht. De Qashqai was de topper, daarvan werden hier zo'n 136.000 exemplaren verkocht.

Voor het huidige fiscale jaar voorziet Nissan een terugval van de nettowinst tot 150 miljard yen, ongeveer €1,1 miljard. Dat komt vooral door het aanhoudende wereldwijde chiptekort, hogere grondstofprijzen en leveringsproblemen. De grotere concurrent Toyota liet zich eerder deze week ook al voorzichtig uit over dit jaar vanwege de 'ongekende tegenwind' door de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China. "Het is duidelijk dat onze sector en dus ook onze prestaties afgelopen boekjaar werden beïnvloed door toenemende tegenwind", aldus operationeel directeur Ashwani Gupta van Nissan. Deze uitdagingen, die in het afgelopen kwartaal verder zijn toegenomen, zorgen volgens Gupta voor 'ongekende onzekerheid' in de markt.

Nissan verkeerde al in woelige wateren vóór de marktverstoring die werd veroorzaakt door de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China, die een impact hebben op de levering van onderdelen. Nissan kampte namelijk al met een afnemende vraag en de nasleep van de arrestatie van zijn voormalige topman Carlos Ghosn, die van fraude werd beschuldigd.