Nissan levert in Europa vrijwel alleen nog maar crossovers en EV’s, maar voor de Noord-Amerikaanse markt staat er nu een gloednieuwe, maar heerlijk traditionele sedan klaar. Dit is de geheel nieuwe Nissan Versa!

De Sentra is voor Nissan wat de Jetta is voor Volkswagen en de (vierdeurs) Corolla is voor Toyota. Een compacte vierdeurs sedan dus, van het soort dat in Europa eigenlijk alleen nog maar wordt vertegenwoordigd door Mazda’s 3 en een handjevol premiumproducten. Ook in Noord-Amerika is de markt voor sedans al lang niet meer wat-ie ooit was, maar toch ziet Nissan nog markt voor een nieuwe Sentra. De Sentra van modeljaar 2026 is optisch van voor tot achter nieuw. Hij combineert een langgerekte, gestroomlijnde koets met een vrij agressief front, waarbij dat laatste in het geval van de rode Sentra nog wordt versterkt door de sportieve SR-aankleding.

Verfrissend is dat Nissan de aandrijflijn van de Sentra niet aanprijst als ultramodern, maximaal geëlektrificeerd of super-efficiënt, maar als ‘bewezen betrouwbaar’. De motor is dan ook een relatief simpele, recht-op-en-neer 2,0-liter viercilinder, goed voor ongeveer 150 pk. Die wordt standaard gekoppeld aan een CVT-automaat die voor de gelegenheid wel wat nieuwe software krijgt en daar blijft het ook bij, want meer aandrijf-opties noemt Nissan niet.

Het interieur van de nieuwe Sentra oogt modern en strak, maar slaat op dat gebied ook weer niet door. We zien nog een separaat bedieningscluster voor de belangrijkste klimaatfuncties en er zijn gewoon fysieke knoppen op het stuur, dat wel een stuk moderner oogt dan in de voorgaande Sentra. Uiteraard krijgt ook de uitrusting een upgrade, waarbij vooral de batterij veiligheids- en rij-assistentiesystemen tamelijk indrukwekkend is. Wat de Sentra dan weer nooit heeft, is privacy glass. Het is immers een sedan.