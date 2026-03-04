Nissan Versa: nieuwe compacte sedan van zo'n €20.000!

Nissan levert in Nederland al jaren geen sedan meer. De sedanversie van de laatste generatie Primera en de vierdeurs Almera waren de laatste sedans die Nissan in ons land voerde. Is de sedan bij Nissan dood? Welnee. Ver buiten ons land levert het de Versa, de Sentra, de Altima, de Teana, de Sylphy, de Skyline, de plug-in hybride N6 en de elektrische N7. De kleinste daarvan is nu grondig vernieuwd. We hebben het dan over de Nissan Versa.

De Nissan Versa maakt deel uit van de bloedlijn van de Sunny en Almera. Sterker nog: het uitgaande model heet afhankelijk van de markt waar hij wordt geleverd ook nog Sunny of Almera. De nieuwste Nissan Versa die nu in Mexico in vol ornaat is gepresenteerd, is niet helemaal nieuw. We hebben hier te maken met een grondig vernieuwde versie van het model dat in 2019 werd gepresenteerd en in 2022 ook al eens werd vernieuwd. De facelift is ditmaal zo ingrijpend, dat Nissan het model wel als 'nieuw' bestempeld. Dat klinkt nou eenmaal lekkerder.

De raampartij en de voor- en achterschermen van de herziene Nissan Versa geven weg dat we hier met een aangescherpt model te maken hebben. De vorm van de volledig vernieuwde achterlichten en koplampen passen dan ook prima in ongewijzigde openingen in de voor- en achterschermen. De rest van de voor- en achterzijde zijn echter volledig nieuw. In het interieur zien we nog restanten van het 'oude interieur', al is ook hier veel grondig gewijzigd.

De vernieuwde Nissan Versa komt in Mexico met een 118 pk sterke 1.6 met handgeschakelde vijfbak of met een CVT. De Sentra kost er omgerekend minimaal €21.600. In Nederland was de Versa niet leverbaar en ook deze vernieuwde versie komt onze kant niet op. Is dat een gemis?