Nissan vernieuwt één van zijn goedkoopste modellen

Nissan Versa
Joas van Wingerden

Nissan heeft een naam hoog te houden als het aankomt op goedkope modellen. Eén van de vaandeldragers op dat gebied is de Nissan Versa. Die begint aan een nieuw hoofdstuk.

Wie wel eens op vakantie is geweest in Noord- of Zuid-Amerika, heeft hem ongetwijfeld gezien: de Nissan Versa. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld al sinds jaar en dag een populaire huurauto en in de meeste gevallen zelfs de goedkoopste die je kunt krijgen. Niet verwonderlijk, want het is daar ook de goedkoopste nieuwe auto. Nu is het tijd voor een flinke opfrisser voor de Versa. In Mexico is de productie inmiddels begonnen en dat levert alvast enkele foto's van de opgefriste Versa op.

Nissan Versa (foto: autodinamicomx op Instagram)

Nissan Versa (foto: autodinamicomx op Instagram).

De nieuwe neus is nu dus al in volle glorie te zien en dankzij een Instagramaccount was eerder ook het achterste van de Versa al eens te bewonderen. Zoals je misschien al hebt gemerkt, spreken we niet over een geheel nieuwe Nissan Versa. Het heeft er alle schijn van dat het hier gaat om een zeer grondige facelift cq. doorontwikkeling van de huidige Versa. De raamstijlen komen overeen en ook de hap die de achterlichten uit de zijschermen nemen is gelijk gebleven. Het is dan ook goed mogelijk dat er opnieuw een 1.6 viercilinder en cvt van de partij zijn.

Wat kost dat nou, zo'n Nissan Versa? In de Verenigde Staten was je er omgerekend nog geen €15.000 voor kwijt. Daarmee hield hij de nummer twee, de Hyundai Venue, op aardige afstand. Die kost daar minstens zo'n €17.500. Eind vorig jaar zette Nissan echter een streep door de productie van de Versa voor de VS; het is nog even afwachten of deze vernieuwde Versa er straks wel weer van de partij is en daar opnieuw de budgetkoning wordt.

Nissan Versa

De uitgaande Nissan Versa.

