Nissan Laurel (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het merk Nissan associeer je in Nederland niet met grote sedans. In de jaren '80 stond er wel eentje bij ons op de prijslijst: de Laurel. Dankzij AutoWeek-lezer HarmenA staat dat model nu voor het eerst in de spotlights in deze rubriek!

De grote broer van de Laurel, de Cedric, passeerde al eens eerder de revue in 'In het Wild'. Dat model leverde Nissan alleen nooit officieel in Nederland. De Laurel stond van 1983 tot 1989 wél op de Nederlandse prijslijst. Dit exemplaar is een Laurel van de vijfde generatie en komt uit 1986. De C32, zoals de vijfde generatie Laurel intern aangeduid wordt, was tevens de zwanenzang voor de Laurel in Europa. Het model werd hier opgevolgd door de Nissan Maxima.

Nissan had voor de Laurel alleen zescilinders op de prijslijst staan. Gezien het formaat van de sedan, ruim 4,6 meter in de lengte, is dat ook niet heel gek. Daarmee was de Laurel ongeveer even lang als de BMW 5-serie E28. Onderaan de prijslijst stond de 2.4 SGL, die we hier toevallig ook voor ons hebben. Met 128 pk en 180 Nm koppel is het overigens niet echt een strepentrekker, al kan de Laurel ook vandaag de dag nog prima meekomen in het verkeer. In 10,4 tellen heb je vanuit stilstand 100 km/h op de klok staan en de puf is eruit bij 195 km/h. Gek genoeg had je geen snellere Laurel dan dit basismodel. Nissan bood weliswaar nog een 3.0 V6 met 152 pk en 230 Nm aan, maar de viertraps automaat haalde de vaart er bij die variant behoorlijk uit. De 3.0 had namelijk 11,9 tellen nodig om de 100 km/h te bereiken. Hij had met 200 km/h dan wel weer een iets hogere topsnelheid dan de 2.4.

Deze Nissan Laurel is duidelijk geliefd geweest bij zijn eigenaren. Dat blijkt niet alleen uit de op het oog smetteloze staat van de auto, maar ook uit het feit dat hij van 1989 tot 2005 in bezit was van één eigenaar. Daarna werd hij overgenomen door een andere particulier, die de Laurel tot 2018 in bezit had. Momenteel is hij sinds 2019 in bezit van zijn huidige eigenaar. De grijze kleur en de dichte wieldoppen staan de grote sedan goed. Een Laurel zie je tegenwoordig haast nauwelijks meer, wat ook wel blijkt uit het feit dat dit de eerste keer is dat het model mag schitteren in 'In het Wild'. Hopelijk heeft dit exemplaar nog vele jaren in het verschiet.

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker HarmenA voor het uploaden van deze spot in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum. Zelf een unieke auto gespot? Upload hem dan daar met minimaal twee foto's en wie weet zie je hem dan wel terug in deze rubriek!