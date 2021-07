Nissan-fabriek Sunderland wordt centrum voor EV's

Nissan's fabriek in het Engelse Sunderland gaat een groene toekomst tegemoet. De grootste Europese productielocatie van Nissan in Europa wordt omgevormd tot een centrum voor elektrische auto's. Er komt onder meer een gigafabriek die batterijen gaat produceren én Nissan gaat er een volledig nieuwe elektrische SUV produceren.

EV36Zero, dat is de naam van het nieuwe EV-centrum dat Nissan's fabriek in het Engelse Sunderland straks wordt. Nissan steekt samen de Chinese accufabrikant Envision AESC en de stad Sunderland zelf ruim 1 miljard pond, zo'n €1,17 miljard, in het opzetten van een gigantisch 'EV-centrum' in Sunderland.

Van de ruim € 1 miljard die Nissan en zijn partners in EV36Zero investeren, is ruim €490 miljoen bestemd voor het ontwikkelen en produceren van een volledig nieuwe elektrische cross-over die Nissan in Sunderland gaat bouwen. Nissan gaat de auto in Sunderland voor de rest van Europa produceren. De auto komt op het CMF-EV-platform te staan van Renault-Nissan-Mitsubishi, een basis die ook onder de Ariya en de reeds aangekondigde elektrische MéganE van Renault komt te zitten. Nissan verwacht er jaarlijks tot 100.000 exemplaren van te kunnen bouwen. De toevoeging van deze nieuwe nog naamloze EV aan het portfolio van Sunderland schept volgens Nissan 909 nieuwe banen in de fabriek zelf en 4.500 nieuwe banen in de gehele Engelse industrie. Nissan geeft alvast een teaserplaat van z'n nieuwe elektrische cross-over vrij die duidelijk maakt dat het om een coupé-achtige hoogpotige gaat, al worden we er verder weinig wijzer van. Een andere mogelijkheid is dat Nissan voornemens is om de Ariya in Sunderland te gaan bouwen, dat is immers ook een coupé-SUV op CMF-EV-basis.

De Chinese accufabrikant Envision AESC, dat ook met Nissan's alliantiegenoot Renault in zee is gegaan, neemt 450 miljoen pond van de investering van 1 miljard pond voor zijn rekening. Die 450 miljoen pond, omgerekend zo'n €525 miljoen, is bedoeld voor het opzetten van de eerste zogenoemde 'gigafabriek' voor de productie van batterijen in het Verenigd Koninkrijk. De fabriek komt vlakbij de Sunderland-fabriek te liggen. Aanvankelijk wil Envision AESC er voor 9GWh aan accu's bouwen, maar er is zicht op een nog grotere productiecapaciteit. Envision AESC zegt dat het in de toekomst z'n investering tegen 2030 mogelijk uitbreidt tot 1,8 miljard pond om de capaciteit van de fabriek te vergroten tot liefst 35 Gwh. De accufabriek moet de kosten van accu's voor elektrische auto's verlagen. De fabriek schept aanvankelijk 750 nieuwe banen.

Nissan's fabriek in Sunderland opende in juli 1986 zijn poorten, deze maand dus 35 jaar geleden. Momenteel produceert Nissan in Sunderland de Qashqai, Juke en Leaf. Zeventig procent van de totale productie is voor export naar Europa bestemd. Tien procent voor markten als die van Zuid-Amerika, Australië en Zuid-Afrika en zo'n twintig procent wordt in het Verenigd Koninkrijk zelf verkocht.