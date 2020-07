Nissan-CEO Uchida: Europa blijft belangrijk

Sluiting van een complete fabriek in Spanje, banenverlies in Sunderland: het zijn angstige tijden voor wie het Nissan-logo op zijn loonstrookje heeft staan. De woensdag onthulde elektrische cross-over Nissan Ariya moet echter het begin van een nieuwe, gezonde start symboliseren en krijgt daarom ook als eerste het nieuwe logo van Nissan opgeplakt. Tijdens de lancering van de Ariya spreken we met onder meer CEO Makoto Uchida, die in - zeker voor een Japanner - openhartige bewoordingen het boetekleed aantrekt en uitlegt waarom het nodig was het mes in de Europese productie te zetten, maar meteen de eerdere geruchten dat Nissan Europa op een laag pitje zou willen zetten met nadruk ontkracht.

“Natuurlijk zijn we allesbehalve tevreden over Nissans prestaties in Europa, dus hebben we in het Nissan Next-plan onze Europese strategie geherdefinieerd teneinde een gezonde groei te bereiken. Daarom moesten we besluiten nemen die voor sommige Europese fabrieken pijnlijk waren. We kijken echter ook in hoeverre onze partner ons kan helpen, zonder onze onafhankelijkheid te verkwanselen. Dat kan best met een concurrerend model, mits onder het Nissan-logo en -identiteit. Vervolgens kijk je of je het zelf moet bouwen of dat de partner daarbij kan helpen. Anders gezegd: Renault heeft in Europa veel expertise die ons kan helpen. Zoals wij Renault kunnen helpen op de Chinese markt.

We hebben wereldwijd te veel geïnvesteerd, terwijl we niet in staat waren voldoende te oogsten. Daarom moesten we nieuwe prioriteiten en doelen definiëren. Daarbinnen blijken China en de VS de grootste markten, en Japan is als thuismarkt natuurlijk erg belangrijk. Dat neemt echter niet weg dat Europa ook een heel belangrijke markt voor ons is en we verwachten hier dan ook ons marktaandeel te herstellen. Ook op andere markten, zoals Brazilië en Rusland, zien we grote kansen, mede dankzij de kracht van onze alliantie. Dus nee, we beperken ons echt niet tot de VS, China en Japan.”

Een uitvoerig gesprek met CEO Makoto Uchida, COO Ashwani Gupta en nog enkele topmensen van Nissan lees je binnenkort in AutoWeek.