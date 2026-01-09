Ga naar de inhoud
Nissan Aura Nismo is nieuwe hot hatch met benzinemotor

Het kan nog

4
Nissan Aura Nismo
Nissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura NismoNissan Aura Nismo
Lars Krijgsman

Is de hot hatch met benzinemotor dood? Niet als je het aan Nissan vraagt. Dit is de Nissan Aura Nismo RS Concept. Die is elektrisch aangedreven, maar heeft ook een benzinemotor aan boord.

In de Japanse hoofdstad Tokio is de Tokyo Motor Show aan de gang en daar heeft Nissan de Aura Nismo RS Concept gepresenteerd. Dat is een vooruitblik op een sportieve Nismo-versie van deze in Nederland niet leverbare Note Aura. De Aura is een derivaat van de relatief brave en in Nederland niet leverbare huidige Note. De Aura Nismo RS Concept bewijst dat er nog een hot hatch met benzinemotor kan bestaan, al drijft die in dit geval de wielen niet direct aan.

De Nissan Aura Nismo RS Concept heeft een e-Power-aandrijflijn. Dat betekent dat de auto elektrisch is aangedreven, terwijl er een benzinemotor van de partij is die de kleine accu bijlaadt. Deze Nismo-vooruiblik heeft op de voorwielen een 204 pk sterke elektromotor en een exemplaar van 136 pk op de achteras. De benzinemotor die als aggregaat fungeert, is een 1.5 die 144 pk op de been brengt. De uitgebouwde en flink bespoilerde vooruitblik heeft 18-inch wielen met Michelin Pilot Sport 4-banden en is onder meer van extra potente remmerij voorzien.

We durven met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat een eventuele productieversie van de Aura Nismo RS Concept een Japans feestje blijft.

