Nissan Leaf kan voor het eerst Nismo-versie krijgen

Als genoeg mensen het willen

Nissan Leaf
Joas van Wingerden

De nieuwe Nissan Leaf weet met zijn uiterlijk waarschijnlijk wat meer te overtuigen dan zijn voorgangers. Nu is er ook nog de mogelijkheid dat er een Nismo-versie komt.

We leerden de Nissan Leaf ooit kennen als een wat opmerkelijk gevormde vrij hoge hatchback. Bij de tweede bleef die basisvorm weliswaar behouden, maar werd het één en ander al wat scherper ingevuld. De aankomende Leaf wordt een totaal ander verhaal en kan met zijn nieuwe lijnen wellicht wat meer mensen overtuigen. Vind je dat nog niet genoeg, laat dan vooral heel goed blijken aan Nissan dat je een Nismo-versie wil en verzamel een groep mensen om je heen die daar ook op zitten te wachten.

In gesprek met Carscoops legt een topman van Nissans Amerikaanse tak uit dat Nissan open staat voor een Leaf Nismo. De grote voorwaarde: er moet markt voor zijn. "We staan altijd open voor het verkennen van zaken waar klanten interesse in tonen. Als we zien dat er vraag is vanuit de klanten, dan zullen we die volgen." Mocht de Nissan Leaf ook als Nismo komen, dan rekenen we alvast voorzichtig op dezelfde 436 pk en 600 Nm sterke aandrijflijn als de Nissan Ariya Nismo heeft. Dat zou toch wel smullen zijn.

Nissan Nissan Leaf Elektrische Auto

