Nissan 100 NX (1991) - In het Wild

De Nissan 100 NX kwam in 1991 op de markt in Nederland. Waar betaalbare nieuwe coupés - of überhaupt betaalbare nieuwe auto's - tegenwoordig schaars zijn, was het aanbod in de jaren 90 met auto's als de Toyota Celica, Honda CRX Del Sol en de Mazda MX-3 nog behoorlijk ruim te noemen. Eén van de kenmerkende elementen van de 100 NX is zijn T-bar met uitneembare, doorzichtige dakpanelen naar het voorbeeld van zijn grote broer 300ZX. Nissan bood de 100 NX in twee versies aan: als basismodel 1.6 SLX, die we vandaag voor ons hebben, en als 2.0 GTi. De SLX moet het met 90 pk doen, de GTi is met 143 pk iets ruimer bedeeld.

In Nederland verkocht Nissan 7.331 exemplaren gedurende de vijf jaar dat de 100 NX in de showroom stond. Het laat zich raden dat een aanzienlijk deel van die exemplaren inmiddels zijn weg naar de shredder heeft gevonden, al ging de tuningwereld ook vaak met de 100 NX aan de haal. In 2009 maakten wij nog een video over zo'n gepimpte 100 NX, compleet met vleugeldeuren, een bodykit, metertjes in de A-stijl en een stuurtje dat zo uit een kart lijkt te zijn geplukt. Het moet je ding maar zijn, zullen we maar zeggen. Dergelijke creaties maken het lastig zoeken naar een originele 100 NX, voor zover je al een exemplaar kunt vinden: op de AutoWeek-occasionzoeker duiken ze bijvoorbeeld slechts sporadisch op.

Het exemplaar dat Louisznl vastlegde, viel in ieder geval niet ten prooi aan het AutoMaxx-lezende publiek. Van verbouwingen aan de carrosserie is geen sprake en hij rolt zelfs nog op Nissan-wieldopjes. Het is een 1.6 SLX met handbak, waarvan destijds uit onze rijtest bleek dat het al een fijne auto was om mee op pad te zijn. Op de snelweg kun je de dakpanelen er alleen beter op houden vanwege de grote hoeveelheid windgeruis. Uit de gegevens van de RDW blijkt dat dit exemplaar slechts drie particuliere eigenaren heeft gehad, waarvan eentje de 100 NX in zijn bezit had van 1996 tot 2017! Dat verklaart in ieder geval mede waarom hij er nog zo netjes bij staat. In de markt voor een 100 NX? In plaats van het internet af te zoeken, kun je ook speuren naar dit exemplaar en een briefje onder de ruitenwisser plakken. Succes met de zoektocht!

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker Louisznl (Flickr) voor het uploaden van deze 100 NX. Zelf een leuke, oude auto tegengekomen op straat? Plaats hem dan in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum! Als je minimaal twee foto's uploadt, maakt jouw spot kans om te verschijnen in deze rubriek.