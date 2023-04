Nio ES6 onthuld: elektrische SUV als EL6 naar Europa?

Inmiddels is Nio ook voor Europeanen al een aardig bekende naam aan het worden, maar dat was in 2018 nog wel anders. In dat jaar presenteerde het Chinese merk zijn tweede model, de ES6. Het is die ES6 die nu aan een nieuw hoofdstuk begint, al breekt de SUV niet echt rigoureus met het verleden qua lijnenspel.

Helaas is Nio nog niet echt scheutig met foto's delen, maar naast het nu officiële beeld van de ES6 hebben we gelukkig ook onze eigen beelden nog. AutoWeek dook namelijk in januari al foto's van de nieuwe ES6 op, waaronder onderstaande foto van de achterkant. Duidelijk is in elk geval dat de Nio ES6 direct herkenbaar is als Nio en zowel nog aardig op de uitgaande ES6 als op zijn grote broer ES7 (EL7) lijkt.

We weten al dat de ES6 maar een klein slagje kleiner is dan de ES7. Het is dus een vrij forse jongen, met 2,92 meter tussen de wielen en 4,85 meter totale lengte. Nio houdt vooralsnog de lippen stijf op elkaar als het aankomt op wat de nieuwe ES6 in huis heeft, maar AutoWeek ontwaarde al dat er in elk geval een vierwielaangedreven versie is met een 204 pk sterke elektromotor voorin en een 286 pk sterk exemplaar achterin. De Nio ES6 deelt zeer waarschijnlijk accupakketten met de EL7 en dan mag je op een 75 kWh en een 100 kWh exemplaar rekenen en een maximale actieradius van ruim 500 km. Nio geeft in mei meer details los en dan krijgen we waarschijnlijk ook het interieur te zien.

Meer op komst

Het blijft niet bij deze ES6, die waarschijnlijk als EL6 naar Nederland komt. Er zit namelijk ook een broertje in het vat met een schuin aflopende daklijn. Hoe kan het ook anders tegenwoordig. Die luistert in thuisland China naar de naam EC6 en moet nog gepresenteerd worden. Daarnaast staat er in de coulissen bij Nio ook nog een bijzondere uitbreiding voor de hier in Nederland reeds leverbare ET5 te wachten; een heuse Nio ET5 stationwagon. Naast de volledige onthulling van de Nio ES6 mogen we dus snel meer nieuws verwachten.