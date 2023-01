Nieuwe Volkswagen Tiguan betrapt: ook elektrisch?

We hebben je de nieuwe Volkswagen Tiguan al meermaals kunnen laten zien. Het exemplaar dat onze in de sneeuw bivakkerende spionagefotograaf ons nu voorschotelt, is niet eens beduidend minder afgeplakt dan de eerder gekiekte testmodellen. Toch is op deze foto's beter te zien hoe het productiemodel wordt, omdat het een wit exemplaar is, waardoor de details er op dit model beter uitspringen.

De nieuwe Volkswagen Tiguan op deze foto's heeft slechts aan de voor- en achterzijde nog licht stickerwerk, waardoor het vrij duidelijk is hoe hij er straks daadwerkelijk uitziet. Opvallend is de onderste grille in de bumper van dit exemplaar. Die is namelijk opgebouwd uit horizontale lamellen en niet uit het semi-dichte gaaswerk zoals de eerder gefotografeerde exemplaren hadden. Daarnaast heeft dit testexemplaar geen chroomkleurige afwerking rond de zijruiten, wat er wellicht op wijst dat het een R-Line is. De 4Motion-badge op de achterklep wijst op een vierwielaangedreven versie. Vergeet trouwens de achterlichten zoals je die op dit exemplaar ziet. Het productiemodel krijgt geheel andere exemplaren, die waarschijnlijk ook nog eens met elkaar verbonden zijn. Vanbuiten oogt de nieuwe Tiguan in elk geval veel meer afgerond dan het huidige model.

De nieuwe Volkswagen komt waarschijnlijk uiterlijk in 2024 op de markt. Het huidige model stamt uit 2015 en is dan dik acht jaar oud. Uiteraard komt de nieuwe Volkswagen Tiguan met zowel conventionele benzinemotoren als met plug-in aandrijflijnen op de markt. In China komt er vermoedelijk weer een Tiguan Coupé. Die bestaat er namelijk ook van het huidige model: de Tiguan X. Komt er eveneens een elektrische Volkswagen Tiguan? Dat zou heel goed kunnen, zo werd onlangs duidelijk.