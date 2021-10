Nieuwe Volkswagen Multivan ruim €37.000 goedkoper

Terwijl de ene na de andere autofabrikant de MPV vaarwel kust, komt Volkswagen in de vorm van de Multivan doodleuk met een nieuwe ruimtereus. De jongste Volkswagen Multivan is per direct te bestellen en blijft onder de 55 mille.

Volkswagen plakte de naam 'Multivan' tot op heden op de personenautoversie van de Transporter. De nieuwe Multivan is echter een gheel op eigen benen staand model. Het is een grote MPV die in tegenstelling tot de in feite al uit 2003 stammende Transporter op het MQB-platform is geschoeid. De Volkswagen Multivan is nu te bestellen en komt begin volgend jaar naar Nederland.

Veel goedkoper

De nieuwe Volkswagen Multivan heeft een vanafprijs van €54.400. Daarmee is hij meer dan €37.000 goedkoper dan de Multivan op basis van de Transporter. Dat heeft is te danken aan zijn aandrijflijn die op papier minder CO2 de atmosfeer in pompt dan de machine van de vorige Multivan. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de nieuwe Multivan namelijk geen 2.0 TDI-dieselmotor, maar een eHybrid plug-in hybride aandrijflijn. Deze 218 pk en 350 Nm sterke plug-in hybride aandrijflijn bestaat net als die van de Passat GTE uit een 150 pk 1.4 TSI die samenwerkt met een 115 pk elektromotor. De Multivan heeft een 13 kWh accu waaruit de auto waarschijnlijk zo'n 50 elektrische kilometers perst. Tot een snelheid van 130 km/h kun je puur elektrisch rijden, daarna springt de benzinemotor bij. De diesels komen niet naar Nederland.

De vanafprijs van €54.400 geldt voor de basisuitvoering van de Multivan die standaard Digital Cockpit Pro en een 10-inch multimediascherm heeft. Deze naamloze instapversie heeft twee zitrijen met in totaal vijf zitplekken. Lichtmetalen wielen, airco en attributen als Front Assist en Lane Assist zijn tevens standaard. Volkswagen levert de Multivan ook als Life, die altijd drie zitrijen en daarmee zeven zitplaatsen heeft. Deze uitvoering heeft onder meer een verwarmingsfunctie voor de inzittenden achterin en heeft naast een elektrisch te bedienen achterklep parkeerhulp voor en achter. De topuitvoering is de Style, die onder meer matrix-ledkoplampen, elektrisch bedienbare schuifdeuren, een achteruitrijcamera, Park Assist en hoogglans zwartkleurige accenten aan boord heeft.

Volkswagen levert ook een tijdelijke introductieversie, de Multivan Energetic. Deze €59.700 kostende uitvoering heeft standaard 18-inch lichtmetaal, een glazen panoramadak, privacy glass en een grille die is voorzien van een horizontale ledstrip. De Multivan Energetic heeft verder een elektrisch te bedienen achterklep, Park Assist, een verschuifbare tafel en een multimediasysteem met 10-inch display.

Hoewel Volkswagen de Multivan in één adem noemt met 'T7' en de Multivan door Volkswagen Bedrijfswagens is ontwikkeld en wordt aangeboden, bestaat het 'Bulli-aanbod' in de toekomst uit drie modellen: de huidige Transporter, deze Multivan en de elektrische ID.Buzz.

