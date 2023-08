Volkswagen California op T7 Multivan-basis op komst

Ligt het aan ons, of lijkt die geschetste California hier op de Brouwersdam tussen Zuid-Holland en Zeeland te staan? Heel gek zou dat niet zijn, want op een warme zomerdag tref je daar met overdrijven zomaar de helft van de Duits gekentekende Volkswagen California’s aan. De California is een begrip onder de liefhebbers van de ‘camperbus’, vanwege de lange historie die Volkswagen met dat soort voertuigen heeft, én omdat Volkswagen de California zelf ontwikkelt en bouwt.

De huidige, reguliere California is gebaseerd op de Transporter 6.1. Die mag nog een tijdje mee, maar toch zat het er dik in dat er een nieuwe zou komen. De grote vraag was alleen nog wel waarop Volkswagen die auto zou gaan baseren. Sinds de introductie van de T6 is er immers een heleboel gebeurd op het gebied van middelgrote VW-bussen. We kennen nu niet alleen de Transporter, maar ook de compleet daarvan losstaande en geheel nieuwe Multivan. Daarnaast is er de elektrische ID.Buzz en werkt Volkswagen aan een geheel nieuwe Transporter, die dan weer gebaseerd wordt op de Ford Transit. Verward? Dan ben je niet de enige.

De nieuwe California lijkt vooralsnog te vallen op de Multivan. Nog geen volledig elektrisch camperbusje dus, al houdt niets Volkwagen tegen om ook met een California op Buzz-basis te komen. De hier geschetste California is gebaseerd op de in 2021 gepresenteerde T7 Multivan en is formeel nog een concept-car, al kan hij ogenschijnlijk zo in productie. De T7 is er in Nederland alleen als plug-in, maar wordt in onder meer Duitsland ook gewoon met benzine- en dieselmotoren geleverd. Toch rept Volkswagen hier wel van PHEV-techniek, dus hebben we hier daadwerkelijk te maken met een plug-inhybride camper. De auto heeft het bekende hefdak en is tussen 25 augustus en 3 september te zien op de Caravan Salon in Düsseldorf. Niet in Californië? Nee, want daar wordt dit model, net als in de rest van de VS trouwens, helemaal niet aangeboden.