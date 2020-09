Nieuwe versies voor BMW 3-serie

Tot op heden kon je zowel de 3-serie Sedan als de 3-serie Touring alleen met een automatische transmissie bestellen, maar dat is niet langer het geval. Binnenkort komt er van de splinternieuwe M3 een handgeschakelde versie, maar gelukkig is er op de prijslijst nu al een minder buitenissige variant van de 3-serie met een handgeschakelde versnellingsbak verkrijgbaar. De 156 pk sterke 318i is er nu namelijk ook met een handbak met zes versnellingen.

De 3-serie Sedan kost als 318i met handbak € 42.476. Voor de 3-serie Touring in die configuratie ben je € 44.926 kwijt. Daarmee zijn ze goedkoper dan de reeds bestaande versies met automaat die respectievelijk € 44.527 en € 47.101 moeten opbrengen.

330d en 330d xDrive

De recent aangekondigde herziene versie van de 330d en 330d xDrive hebben ook een Nederlandse vanafprijs gekregen. De 3-serie Sedan 330d en 330d xDrive kosten respectievelijk € 60.384 en € 64.547,38. Voor de 3-serie Touring 330d en 330d xDrive ben je respectievelijk € 62.811 en € 66.974 kwijt.

Wat er precies veranderd is? Aardig wat. De 265 pk en 580 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn van de vorige 330d is vervangen door een 286 pk en 650 Nm leverende variant van dezelfde zescilinder. Die zespitter is daarbij ook nog eens gekoppeld aan een 48v mild-hybrid systeem dat tijdelijk 11 pk extra kan leveren. De 330d Sedan sprint daarmee in 5,3 seconden naar 100 km/h, 0,2 tellen rapper dan voorheen. De 330d xDrive heeft voor dezelfde sprint aan 5 seconden genoeg. De 3-serie Touring 330d en 330d xDrive hebben in 5,5 en 5,2 seconden de 100 km/h op de teller staan. Het gemiddeld verbruik van de herziene 330d's ligt, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op 5,0-5,5 l/100 km. De 330d's xDrive zijn met 5,3-5,9 l/100 km iets dorstiger.

M340d xDrive

Ook is er nieuws voor de absolute dieselbeul van het 3-serie-gamma. Ook de M340d xDrive is namelijk voortaan voorzien van een mild-hybrid systeem dat tijdelijk 11 pk aan spierkracht extra kan leveren. Aan de 3.0 zes-in-lijn verandert verder niets en dat betekent dat die zescilinder diesel ook nu weer 340 pk en 700 Nm afgeeft. De 3-serie Sedan M340d xDrive kost € 81.708. Voor de 3-serie Touring M340d xDrive ben je voortaan € 83.932 kwijt. De Sedan sprint in deze vorm in 4,6 seconden naar 100 km/h en verbruikt gemiddeld 5,9-6,6l/100 km. De 3-serie Touring M340d xDrive komt op papier gemiddeld uit op 6,1-6,4 l/100 km en spurt in 4,8 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h.

Alle nieuwe versies zijn per direct te bestellen.