Nieuwe Toyota Tundra: brutaal

De onthulling van de nieuwe Toyota Tundra staat voor later deze maand gepland, maar helaas voor de Japanners lekten onlangs al de eerste foto's van de nieuwe full-size pick-up op internet. Toyota heeft daarom besloten zelf alvast een duidelijke afbeelding van de nieuwe Tundra het web op te slingeren. Het is een auto die je waarschijnlijk wel kent, hoewel de auto hier nooit officieel is verkocht. Net als de F-150 van Ford en de Silverado van Chevrolet zie je in Nederland ook geregeld een geïmporteerde Tundra. De eerste generatie Tundra werd in 1999 op de Amerikaanse markt gebracht als antwoord op de Ram 1500 en de reeds genoemde F-150 en Silverado. De nieuwe derde generatie Tundra is klaar om later dit jaar de markt te betreden.

De Tundra is Toyota's grootste model in zijn Amerikaanse pick-upaanbod dat verder de Tacoma omvat. Hij vervangt het model dat in 2007 op de markt verscheen en via diverse facelifts al zo'n veertien jaar actueel wordt gehouden. Toyota volgt de designtrend die in het segment van de pick-up heerst en dat betekent dat de Tundra een immens hekwerk in zijn neus krijgt toebedeeld. De gigantische grille loopt over in een zwart ornament in de voorbumper dat het geheel optisch vergroot. Toyota schrijft in koeienletters zijn naam in de grille en plakt aan weerszijden opvallend gevormde koplampen. Hij krijgt verder een speelsere raamlijn, compleet met een knikje nabij de A- en C-stijlen. De Tundra op de foto's is een als sportievere TRD Pro-aangeklede versie, kijk dus niet gek op als de reguliere exemplaren iets minder enthousiast zijn uitgedost.

Zeer waarschijnlijk komt de nieuwe Toyota Tundra op de markt met een hybride aandrijflijn, al zal niet elke model gedeeltelijke elektrokracht krijgen. De pick-up komt niet naar Nederland. Althans, niet via de officiële kanalen.