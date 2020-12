Nieuwe Toyota GT86 waarschijnlijk ook voor Europa

Een krappe maand geleden onthulde Subaru de nieuwe BRZ. De compacte sportcoupé belooft dankzij zijn potentere motor een nog leuker verhaal te worden dan voorheen, alleen krijgen wij 'm helaas niet. Niet getreurd, want het lijkt er sterk op dat tweelingbroer Toyota GT86 wel voor ons bestemd is. In een interview met AutoWeek laat Toyota Europe-productmanager Andrea Carlucci doorschemeren dat we 'snel nieuws kunnen verwachten'. De precieze onthullingsdatum blijft nog even onder de pet, maar op de vraag of wij er hier in Europa voor op het puntje van onze stoel moeten zitten, antwoordt Carlucci: "Vanwege onze lage gemiddelde CO2-uitstoot is er waarschijnlijk wel ruimte voor in Europa." Dat klinkt veelbelovend.

Waarschijnlijk zal de GT86 geen grote verrassingen meer in petto hebben, nu de BRZ (afgebeeld) er al is. De twee Japanse sportcoupé's zijn grotendeels gebaseerd op hun voorgangers, al zorgt een nieuw front, achterste én interieur ervoor dat ze er lekker fris bij zullen staan. Het grootste nieuws vinden we echter onder de motorkap. Daar ligt voortaan een 231 pk en 250 Nm sterke 2.4 atmosferische boxermotor die z'n krachten uiteraard weer via de achterwielen op het asfalt botviert. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. Of wij die laatste ook krijgen, valt echter nog te bezien. Mogelijk wordt de nieuwe GT86 nog dit jaar onthuld. Reken echter op een marktintroductie die nog zomaar een (krap) jaar op zich laat wachten.