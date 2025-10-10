Ga naar de inhoud
Nieuwe topman voor Seat en Cupra

Markus Haupt

4
Seat Cupra CEO Markus Haupt
Joas van Wingerden

Seat en Cupra moesten eerder dit jaar op zoek naar een nieuwe CEO. Die is gevonden, of beter gezegd, die staat al aan het roer van de twee merken.

Op 1 april van dit jaar werd bekend dat voormalig CEO Wayne Griffiths een punt zette achter zijn tijd bij Seat en Cupra. Geen grapje, wel een verrassing. Toen werd ook meteen bekend dat Markus Haupt, Executive Vice-president Production & Logistics, Griffiths taken op zich zou nemen als interim-CEO. Nu is bekendgemaakt dat Haupt dat om kan zetten in een vaste functie als topman van de twee merken.

Haupt is al 24 jaar werkzaam bij Seat en was onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het A0-platform, waarop de Seat Ibiza en Volkswagen Polo bijvoorbeeld staan. Volkswagen Group-bestuurslid (en Volkswagen-CEO) Thomas Schäfer: “Markus’ diepgaande expertise op het gebied van productie, logistiek en strategische planning maakt hem bij uitstek geschikt om de elektrificatiestrategie van de onderneming en de continue groei van Cupra aan te sturen. Nadat hij met succes de transformatie van de productiefaciliteiten van Seat en Cupra heeft geleid ter voorbereiding op de productie van de Electric Urban Car-familie, is hij nu klaar om de toekomst van de merken vorm te geven." Concreet betekent het dat Haupt moet zorgen dat Cupra verder groeit en dat Seat 'vernieuwt'. Dat laatste uit zich binnenkort met de reeds anderhalf jaar geleden aangekondigde facelifts voor de Seats Ibiza en Arona.

