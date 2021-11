Nieuwe Suzuki S-Cross: altijd mild-hybride

Highlights

Altijd mild-hybride

Gewoon een Suzuki, geen Toyota met Suzuki-elementen

Bekende techniek

Vanaf december in Nederland

AutoWeek kon je eerder al de eerste foto's van de nieuwe S-Cross laten zien en nu heeft Suzuki de cross-over in zijn geheel vrijgegeven. Officieel hebben we te maken met de derde generatie van de S-Cross. Hoewel de uitgaande S-Cross momenteel in Nederland simpelweg S-Cross heet, is de officiële internationale benaming SX4 S-Cross. Dat betekent dat ook het nieuwe type een verre nazaat is van de tussen 2007 en 2013 geleverde SX4. Wat brengt Suzuki's nieuwste incarnatie van de S-Cross?

Vooral veel van hetzelfde. De nieuwe Suzuki S-Cross is met zijn lengte van 4,3 meter en wielbasis van 2,6 meter namelijk tot op de millimeter gelijk aan het uitgaande model. Ook de spoorbreedte aan zowel voor- als achterzijde komt overeen met die van de S-Cross die spoedig de Nederlandse showrooms verlaat. Daar komt bij dat ook de aandrijflijnen die Suzuki in de nieuwe S-Cross levert al bekend zijn van het uitgaande model. De jongste S-Cross is dan ook een doorontwikkeling van zijn voorganger en krijgt derhalve de mild-hybride 1.4 BoosterJet Smart Hybrid-aandrijflijn die Suzuki vorig jaar in de S-Cross introduceerde.

Motor en transmissie

Die 1.4 BoosterJet Smart Hybrid-aandrijflijn levert ook in de nieuwe Suzuki S-Cross 129 pk en 235 Nm en krijgt net als voorheen bijval van een 14 pk sterke starter-generator. Die springt onder meer bij tijdens het accelereren. Het vermogen gaat via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen, al levert Suzuki de S-Cross straks ook weer met een zestraps automaat. Beide transmissies zijn te combineren met AllGrip-vierwielaandrijving. De voorwielaangedreven variant met handbak is de rapste van de motor- en bakcombinaties en helpt de S-Cross in 9,5 seconden naar 100 km/h. De S-Cross legt in die configuratie een zeer schappelijke 1.180 kilo in de schaal en elke uitvoering mag tot 1.500 kilo (geremd) trekken. Het gemiddeld verbruik van de handgeschakelde versie met voorwielaandrijving bedraagt 5,3 l/100 km. De automaat met voorwielaandrijving lust met 5,7 l/100 gemiddeld iets meer, hetzelfde geldt voor de vierwielaangedreven uitvoeringen met handbak en automaat (5,9/100 km en 6,1 l/100 km).

Design

Hoewel de raampartij van de nieuwe Suzuki S-Cross met uitzondering van het derde zijruitje sterk doet denken aan de uitgaande S-Cross, is de volledige verpakking nieuw. De S-Cross heeft een stoere neus met daarin grote koplampen die door middel van lamel dwars door de grote grille met elkaar worden verbonden. De S-Cross heeft aangezette wielkasten compleet met welvingen in het plaatwerk erboven. De achterkant van de S-Cross kenmerkt zich vooral door de immense achterlichten met kleurloze beglazing. De bonkige units zijn ook hier visueel met elkaar verbonden. Onderaan de achterkant zien we een stoer vormgegeven bumper met grote zwarte kunststof delen en (dichte) roostertjes. In de kofferbak kun je 430 liter bagage kwijt. Gooi je de achterbank plat, dan neemt het laadvolume toe tot 1.230 liter.

Uitrusting

Suzuki levert de nieuwe S-Cross straks als Comfort, Select en Style. De standaarduitrusting van de basisuitvoering lijkt al behoorlijk riant. Zo heeft de S-Cross standaard onder meer adaptieve cruisecontrol, een 7-inch infotainmentsysteem dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt, led-koplampen en led-achterlichten. Een uitgebreid pakket veiligheidssystemen is eveneens van de partij. Dat omvat onder meer Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning en verkeersbordherkenning. De Select-uitvoering voegt daar onder meer keyless entry, automatische klimaatregeling, stoelverwarming en de veiligheidssystemen Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert aan toe. Topversie Style heeft bovendien halflederen bekleding, een 9-inch infotainmentscherm, 17-inch lichtmetaal en een 360-graden-camera.

Suzuki zet de nieuwe S-Cross vanaf 17 december bij de dealers. Prijzen volgen in een later stadium. Interessant nieuws: Suzuki kondigt voor 2025 de komst aan van zijn eerste elektrische auto('s). Mogelijk mag Suzuki voor deze elektrische modellen weer in de schappen van Toyota winkelen.