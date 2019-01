Nieuwe Subaru Legacy naar Chicago

Over een week presenteert Subaru tijdens de Chicago Auto Show een volledig nieuwe generatie van de Legacy. De grote broer van de Impreza is al aan zijn zevende generatie toe. In Europa hoeven we de nieuwe sedan overigens niet te verwachten.

Volgens Subaru is de Legacy die straks in Chicago staat tot op het kleinste boutje helemaal nieuw. Dat betekent dat de auto net als zijn kleinere Impreza-broer en auto's als de nieuwe Forester bij zijn generatiewissel de overstap maakt naar het Subaru Global Platform. Een deel van het nieuwe front is al in beeld gebracht. Subaru houdt duidelijk vast aan de C-vormige indeling van de koplampunits. In het interieur plaatst Subaru een ogenschijnlijk fors verticaal georiënteerd infotainmentscherm.

Een Legacy kun je in ons deel van de wereld niet meer nieuw kopen, al biedt Subaru met de Outback wél een aan die auto gerelateerd model aan.