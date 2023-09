Nieuwe Skoda Superb hatchback beter in beeld

De gloednieuwe Volkswagen Passat is al gepresenteerd, binnenkort is het de beurt aan zijn Tsjechische neef, de nieuwe Skoda Superb. Die komt in tegenstelling tot de Passat niet alleen als stationwagon, maar ook als hatchback. Skoda deelt daar nu nieuwe foto's van.

Waar de Volkswagen Passat voortaan alleen nog als Variant door het leven gaat, is de zij-aan-zij ontwikkelde en gebouwde volgende Skoda Superb er straks in twee smaken; als hatchback en als Combi. De nieuwe Skoda Superb Combi konden we onlangs al van heel dichtbij bekijken. Sterker zelfs, we mochten er al mee op pad en konden al tal van gegevens uit de doeken doen. De grote afwezige bij dat feestje was de hatchbackversie, maar nu schotelt Skoda ons ook daarvan beeld voor.

De Skoda Superb hatchback is nog in hetzelfde camouflageprintje gestoken, maar is ondanks dat wel iets beter te zien dan op de spionagefoto's van eerder dit jaar. De Superb wordt vrij traditioneel vormgegeven en onderscheidt zich als hatchback aan de achterkant van de huidige door de wat scherper gevormde en plattere achterlichten. Ook is al duidelijk te zien dat Skoda de merknaam weer vrij fors uitschrijft op de kofferklep. Over die kofferklep gesproken: daaronder is voortaan tot 645 liter bagageruimte te vinden, 20 liter meer dan bij de huidige Superb hatchback. De Combi wordt uiteraard een grotere pakezel; daarin stouw je tot 690 liter weg. Overigens groeit de hatchback relatief wat meer dan de Combi, zij het marginaal. Met 4,91 m is hij namelijk 4,3 cm langer dan de huidige, waar de Combi met 4 cm groeit.

Zoals we eerder al hoorden, mogen we de nieuwe Skoda Superb straks op de markt verwachten met een 150 pk sterke mild-hybride 1.5 TSI. Op de internationale motorenlijst komen ook nog een 2.0 TSI en enkele diesels, maar die komen onze kant niet op. De meest interessante wordt hier de 204 pk sterke plug-in hybride versie, die later komt. De onthulling van de nieuwe Skoda Superb verwachten we ergens in de komende weken.