Nieuwe Skoda Kodiaq vermomd als huidige

Skoda lijkt aan het testen geslagen met een nieuwe generatie van de Kodiaq. Het is echter nog te vroeg om de nieuwe Kodiaq in productietrim de deur uit te sturen, op deze foto's is namelijk nog de koets van het huidige model om de techniek van zijn opvolger gevouwen.

In 2016 haakte Skoda voor het eerst aan op de SUV-trend. Het merk kwam in dat jaar met de Kodiaq, een SUV met zeven zitplaatsen die uiteindelijk gezelschap zou krijgen van de Karoq en Kamiq. Begin 2021 werd de Kodiaq gefacelift en dat betekent dat het huidige model geen jaren meer te gaan heeft. In Mladá Boleslav is al lang en breed nagedacht over een tweede generatie van de Kodiaq, die op deze foto's aan het eerste testwerk is begonnen.

Je hoeft bepaald geen Skoda-kenner te zijn om te zien dat de auto op deze foto's behoorlijk lijkt op het huidige model. Sterker nog, de complete carrosserie van deze testauto is één op één afkomstig van het huidige model. Het gaat hier namelijk om een zogeheten mule, waarin nieuwe techniek is verpakt met de koets van een ouder of ander model. Skoda heeft niet zomaar een Kodiaq van de planken getrokken om de techniek van de nieuwe mee te testen, het testexemplaar is namelijk duidelijk uitgevoerd als sportieve RS.

De koets van de oude Kodiaq past zo te zien prima om de basis van zijn opvolger en dat houdt ongetwijfeld verband met het platform dat je eronder aantreft. De nieuwe Skoda Kodiaq maakt namelijk gebruik van een doorontwikkeling van het MQB-platform dat je ook onder het huidige model vindt. Een elektrische Kodiaq komt er dus niet, al is het niet ondenkbaar dat Skoda wel een plug-in hybride aandrijflijn in zijn grootste SUV introduceert. We verwachten de nieuwe Kodiaq niet voor 2024 op de Nederlandse markt. Sinds de Nederlandse introductie van de Kodiaq zijn er in Nederland ruim 13.000 exemplaren van verkocht.