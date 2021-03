Nieuwe Skoda Fabia komt in mei

Tijdens de presentatie van zijn financiële resultaten over 2020 heeft Thomas Schäfer, voorzitter van de raad van bestuur van Skoda, twee interessante aankondigingen gedaan. Nu is bekend wanneer we de nieuwe Skoda Fabia op de markt kunnen verwachten en weten we ook hoe de coupébroer van de elektrische Enyaq gaat heten.

Skoda heeft al meerdere keren informatie losgelaten over de volledig nieuwe Fabia. Dat de vierde generatie Fabia nog dit jaar op de markt komt, was al bekend. Schäfer meldt dat hij al in mei wordt gepresenteerd en bevestigd daarbij wederom dat ook de Fabia Combi een opvolger krijgt.

Die nieuwe Fabia Combi laat zoals bekend nog even op zich wachten, al weten we nu ook wanneer de praktische variant van de B-segmenter op de markt komt. De komende generaties van de Superb en Passat worden vanaf 2023 allebei in Volkswagens fabriek in Bratislava geproduceerd. De ruimte die daardoor vanaf 2023 in de fabriek in het Tsjechiche Kvasiny vrijkomt, waar de huidige Superb wordt gebouwd, komt onder meer beschikbaar voor de productie van de aanstaande Fabia Combi.

Ook heeft Skoda officieel een naam gehangen aan de coupé-uitvoering van de elektrische Enyaq iV. Die auto gaat simpelweg Enyaq iV Coupé heten. Niet verrassend, maar wel duidelijk. Dat er een coupé in het vat zit, is al even bekend. De Skoda Vision iV die in 2019 werd gepresenteerd, blikte namelijk niet alleen vooruit op de reguliere Enyaq. Zijn sterk aflopende daklijn was ook een sterke hint naar de komst van een coupéversie. Ook is de sportiever gelijnde broer van de Enyaq iV al eens in testkostuum gesnapt.

