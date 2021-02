Nieuwe Skoda Fabia nu al in detail

Skoda staat op het punt een nieuwe Fabia te introduceren. Voor het zover is, schotelen de Tsjechen ons eerst een flinke dosis informatie over de nieuwe Skoda Fabia voor.

De vierde generatie Skoda Fabia maakt eindelijk kennis met het MQB A0-platform waar de huidige generaties van concernbroertjes en -zusjes Polo, Ibiza en Audi A1 al enkele jaren op rondkarren. De nieuwe Skoda Fabia wordt 4,11 meter lang, 1,78 meter breed en 1,46 meter hoog. Daarmee is de nieuwe Skoda Fabia 12 centimeter langer, 5 centimeter breder en 1 centimeter hoger dan het uitgaande model. De wielbasis van de nieuwe Fabia bedraagt 2,56 meter en dat maakt de afstand tussen de voor- en achteras 9 centimeter groter dan die van de huidige derde generatie Fabia.

Net als de Octavia groter en ruimer is dan de Golf is ook de nieuwe Fabia groter dan concernbroertje Volkswagen Polo, al is het verschil minder groot. De wielbasis van de nieuwe Fabia is één centimeter groter dan die de Polo, een auto die met zijn lengte van 4,06 meter ook nog eens zo'n 5 centimeter korter is. De bagageruimte van de Fabia Hatchback groeit met 50 liter tot 380 liter en ook hier delft de Volkswagen Polo het onderspit, die kan immers maximaal 351 liter meezeulen.

De bekende basis van de nieuwe Skoda Fabia brengt ook vertrouwde motoren met zich mee. De Fabia komt beschikbaar met 95 en 110 pk sterke 1.0 TSI's. Er komt een 95 pk sterke versie met handgeschakelde vijfbak en een 110 pk sterke variant die zowel met een handgeschakelde zesbak als met een DSG7-automaat is te krijgen. Onderaan de ladder hangt een 65 pk sterke 1.0 MPI, een turboloze benzinemotor waar Skoda alleen de handbak voor beschikbaar stelt. Een kleine stap erboven staat een 80 pk sterke MPI. Bovenaan de motorenlijst komt een 150 pk sterke 1.5 TSI met automaat te staan. Die 1.5 TSI heeft onder meer actieve cilinderuitschakeling. Over de komst van een RS-versie houdt Skoda de lippen nog stijf op elkaar. Voorlopig lijkt de bij de facelift van de tweede generatie Fabia verschenen Fabia RS met 180 pk sterke 1.4 TSI de laatste compacte Skoda met de befaamde tweelettercombinatie.

Skoda geeft het uiterlijk van de nieuwe Fabia nog niet vrij, maar dankzij deze set nieuwe foto's én eerdere spionagefoto's kunnen we al iets over het uiterlijk zeggen. Skoda houdt namelijk vast aan de kenmerkende scherp gelijnde C-stijl. Ook de oplopende raamlijn keert terug op deze nieuwe Skoda Fabia, al is de intensiteit ervan iets teruggeschroefd. De uitgaande Fabia kreeg bij z'n facelift al een snuit waarbij de koplampen vrij hoog naast de grille een plek kregen. Dat design wordt doorgetrokken naar deze nieuwe Skoda Fabia en het resultaat is een voorkant waarmee de hatchback waarschijnlijk prima aansluit bij de rest van de Skoda-familie. De achterlichten, vanaf nu exemplaren met ledtechniek, lopen voortaan ook in de achterklep door. Daarmee breekt Skoda met de huidige Fabia, maar laat hem daarmee wel netjes in de gareel lopen met de Kamiq en de Scala. De cw-waarde van de nieuwe Fabia is met 0,28 lager dan die van het uitgaande model (0,32). De nieuwe Skoda Fabia krijgt onder meer actieve koelopeningen in de voorbumper die het verbruik volgens Skoda met tot 0,2 l/100 km verlagen.

Ook op veiligheidsgebied maakt de nieuwe Fabia stappen. De Skoda Fabia komt onder meer voor het eerst beschikbaar met Travel Assist, Park Assist en Manoeuvre Assist. Ook leverbaar: adaptieve cruise control, Lane Assist en een verbeterde versie van Side Assist. Ook nieuw op de Fabia: verkeersbordherkenning. De nieuwe Skoda Fabia wordt verder volgepompt met nieuwe slimmigheden die Skoda onder z'n Simply Clever-paraplu hangt. De nieuwe Skoda Fabia heeft onder meer voorstoelen waarvan de rugleuningen plat kunnen, een USB-C-aansluiting in de binnenspiegel, een leeslampje achterin dat je vanaf de voorstoelen kunt bedienen, een verwijderbare bekerhouder en diverse slimme opbergcompartimenten.