Nieuwe Renault Kangoo, ook als E-Tech Electric

De huidige in 2007 op de markt gebrachte tweede generatie Kangoo mag na dik dertien jaar eindelijk met pensioen. Renault liet eind vorig jaar al de eerste beelden van de nieuwe Kangoo zien. Nu kent de praktische besteller nagenoeg geen geheimen meer. De personenvariant van de Kangoo haalt Renault niet meer naar Nederland.

Elektrisch

In tegenstelling tot de hier uitvoerig belichte Express is deze Renault Kangoo wel helemaal nieuw. We beginnen met een wel heel interessante elektrische uitvoering die de huidige Kangoo Z.E. begin 2022 opvolgt. Dat is de Kangoo E-Tech Electric die is uitgerust met een 102 pk en 245 Nm sterke elektromotor. In de bodem zit een 44 kWh accu, goed voor een actieradius van 245 kilometer. Het accupakket is aan een 22 kW-lader in 2 uur weer volledig vol te pompen met stroom. Met een 75 kW-snellader is het accupakket in 42 minuten tot 80 procent op te laden. De Kangoo E-Tech Electric is leverbaar in twee lengteformaten.

Praktisch

De wielbasis van de Kangoo bedraagt 2,72 meter. De langste variant heeft standaard een 86 centimeter brede schuifdeur. De laadlengte van deze versie bedraagt 3,55 meter. Het laadvolume van de ruimste Kangoo bedraagt 4,2 kubieke meter. De kortere variant heeft 3,3 kubieke meter beschikbaar. Net als bij de Express vinden we achterop twee achterportieren.

De jongste Kangoo heeft - optioneel - aan de passagierszijde geen dakstijl en dat levert hem aan die kant een maar liefst 1,45 meter brede laadopening op die is verstopt achter een schuifdeur. Die doorgang is twee keer zo groot als die van de vorige Renault. Nu komt het slechte nieuws: deze 'Open Sesame' geheten optie komt in Nederland niet op de markt. Renault hangt onder meer een 'Easy Inside Gallery' in de bestelwagenuitvoering van de Kangoo, een soort 'verdieping' waarop je lange voorwerpen kunt leggen. Zo blijft de rest van de laadruimte beschikbaar voor overige spullen.

Exterieur

De Renault Kangoo vertoont met zijn relatief vierkante koplampen en C-vormige led-dagrijverlichting duidelijke overeenkomsten met zijn bedrijfswagenbroertjes, zoals de nieuwe Express en de gewijzigde Trafic en Master. Ook de vorm van de grille sluit prima aan bij de andere bestelwagens uit het Renault-gamma. Led-koplampen zijn optioneel. Het is gedaan met de hoog geplaatste achterlichten, de nieuwe Kangoo heeft led-achterlichten die voortaan lager op het achterste zijn geplaatst.

Interieur

Ook het interieur is compleet herzien. De vormgeving van het dashboard, inclusief losstaand display, oogt stukken strakker en moderner. Het Easylink multimediasysteem zit in tegenstelling tot in de Express meer op ooghoogte. Het systeem met 8-inch display is overigens wel optioneel, evenals Rear View Assist en een 'digitale' binnenspiegel. De Kangoo biedt plaats aan maximaal drie inzittenden, al moet je dan wel als extra een derde stoel bestellen. De aflegruimte in het interieur bedraagt 60 liter. Tegen het dak zit een opberglade met een inhoud van dik 19 liter.

Het stuurwiel is zowel in hoogte als in diepte verstelbaar. Dat laatste is voor de Kangoo nieuw. Ook handig: het portier aan de bestuurderskant opent tot een hoek van 90 graden. Renault belooft onder meer stoelen die meer steun bieden dan voorheen en volgens Renault kun je de bijrijdersstoel zo omklappen dat een vlakke laadvloer ontstaat. Er zijn twee sjorogen aanwezig om materialen vast te leggen. Renault belooft dat de geluidsisolatie fors is verbeterd. De Kangoo krijgt optioneel een elektronische handrem. Standaard heeft de besteller drie usb- en drie 12v-aansluitingen. Een inductielader is optioneel.

Motoren

Op de Europese motorenlijst zet Renault 100 pk en 130 pk sterke 1.3 TCe's. De 100 pk versie is alleen te krijgen met een handgeschakelde zesbak. De 130 pk sterke variant komt in Nederland alleen met een zeventraps automaat met dubbele koppeling op de markt. Dieselen kan met de 1.5 Blue dCi die met 75 pk, 95 pk en 115 pk leverbaar wordt. De 95 pk en 115 pk versies zijn met een handbak en met een automaat te bestellen. De 75 pk uitvoering krijgt alleen een handbak. De 130 pk 1.3 TCe en de 95 pk diesel zijn allebei als extra zuinige Ecoleader leverbaar. Die is begrensd op 110 km/h.

Veiligheidssystemen

Renault brengt tal van actieve en passieve veiligheidssystemen naar de Kangoo, zoals adaptieve cruisecontrol met stop&go-functie. Ook nieuw is Motorway & Traffic Compantion, dat beschikbaar is op de Kangoos met automaat. Dat houdt de auto niet alleen in het midden van de rijstrook, maar bewaart ook afstand tot de voorligger. De lijst gaat verder met Lane Keeping Assist en Lane Departure Warning.

De nieuwe Kangoo staat vanaf de herfst bij de dealers. De prijzen volgen in juni.