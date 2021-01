'Nieuwe Renault 5 ongepland, in zes maanden ontstaan'

Het jaar is nog jong, maar tot op heden is de Renault 5 Prototype de absolute knaller van 2021. De guitige retro Fransman roept de nodige herinneringen op en de productieversie belooft een opvallend 'nieuw' gezicht te worden op de openbare weg. Het had volgens CEO Luca de Meo echter niet veel gescheeld, of hij was er niet gekomen. Het lijkt erop dat De Meo, die vorig jaar aantrad als CEO van Groupe Renault, zijn bedrijf heeft aangespoord om hiermee te komen. "Dit project zat niet in de pijplijn, het is in de afgelopen zes maanden tot stand gekomen. Het ging snel, maar nu zit het wel in de productieplanning. Dit is zoiets dat voortkomt uit moed binnen een organisatie," citeert AutoExpress. Om een idee te krijgen van hoe snel het is gegaan: het ontwerp is van de hand van Gilles Vidal, die inderdaad pas pakweg een halfjaar geleden de overstap maakte van Peugeot naar Renault.

Het kan dus snel gaan en dat geldt volgens de Meo ook voor de productieplannen voor de nieuwe Renault 5. Renault lanceert tot en met 2025 veertien nieuwe modellen, waarvan de helft volledig elektrisch wordt. De 5 is er daar één van. Die kunnen we volgens De Meo al eerder dan 2025 in de showroom verwachten. De auto troont volgens de topman op het CMF-B-platform waar de Renault Zoe op staat en het lijkt er dan ook op dat de 5 de opvolger van de Zoe wordt. Meer leuk nieuws voor de liefhebbers van historische Renaults; er komt nog een retro Renault 4 aan die een trede lager in de markt komt te staan.