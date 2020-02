Nieuwe Range Rover Sport opgedoken

Bij de huidige Range Rover Sport sloegen de ontwerpers een beduidend modernere hoek in dan de vorige. De klassieke lijnen met sterke hints naar de oer-Rang Rover verdwenen en maakten plaats voor een meer eigentijds ontwerp. Ook kwam er meer onderscheid tussen de reguliere Range Rover en de sportievere broer daarvan. Niet geheel zonder succes, want de verkoop trok aardig aan. Voorlopig mag de auto nog een tijdje mee, maar over ruim een jaar is het de beurt aan de volgende. Die zien we nu al betrekkelijk subtiel gecamoufleerd voorbij komen.

Subtiele camouflage is natuurlijk een relatief begrip, want deze verre voorloper op het productiemodel laat nog altijd genoeg aan de verbeelding over. Wat we wel kunnen zien is dat de auto direct herkenbaar zal zijn als een nazaat van de huidige Range Rover Sport. De auto kreeg bij de huidige generatie een wat schuiner aflopende neus en een meer afgerond achterste en dat is ook hier weer het geval. Denk er wat scherper gevormde Range Rover Velar-achtige voor- en achterlichten op en je krijgt waarschijnlijk al een goed beeld van de nieuwe Range Rover Sport.

Hoewel de uiterlijke verandering misschien niet direct in het oog springt, is er onder de koets in ieder geval veel nieuws. De nieuwe Range Rover Sport staat op het nieuwe MLA-platform. Daar gaan meerdere Jaguars gebruik van maken, maar ook de volgende gewone Range Rover en Discovery. Dat modulaire platform moet het gewicht verder omlaag brengen, maar is bovendien ontwikkeld voor volledig elektrische en deels elektrische aandrijflijnen. Dit jaar horen we meer. De gewone Range Rover verschijnt mogelijk eind dit jaar nog, deze Range Rover Sport volgt waarschijnlijk medio 2021.